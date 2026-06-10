Los tres países anfitriones apostarán por combinar fútbol y música para dar inicio a la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva llegó a su fin y el Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con una gran fiesta musical. Antes de que México y Sudáfrica den el puntapié inicial a la Copa del Mundo, el Estadio Azteca será escenario de una ceremonia inaugural que reunirá a reconocidos artistas de distintos géneros y países.

El espectáculo está programado para las 13:30 horas y servirá como antesala del primer partido del torneo, fijado para las 15:00 horas. La Copa del Mundo más grande de la historia, que reunirá a 48 selecciones y tendrá 104 partidos.

Alanis Morissette, Lisa y J Balvin serán parte de las inauguraciones del Mundial 2026

Los artistas de la inauguración del Mundial 2026

El show contará con una fuerte presencia de artistas latinoamericanos, encabezados por Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs.

A ellos se sumarán el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin y la cantante sudafricana Tyla, quienes serán parte de la apertura. Pero ojo, porque la fiesta mundialista no terminará en México.

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Un día después, este viernes 12 de junio, Estados Unidos también realizará una ceremonia especial con figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente Tyla.

Canadá, por su parte, tendrá su propio espectáculo inaugural en Toronto, donde actuarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

¿Dónde ver el show inaugural y el primer partido del Mundial 2026?

Podrás ver la ceremonia inaugural de manera gratuita a través de Chilevisión, canal que emitirá en señal abierta el inicio de la Copa del Mundo. Además, quienes cuenten con televisión de pago pueden seguir el evento por DirecTV, operador que además ofrecerá la cobertura completa de los 104 partidos del torneo.

Igualmente estará disponible en vivo la transmisión vía streaming, mediante plataformas como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y Disney+ Premium.