El comienzo de la cita planetaria quedó marcado por la ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum y violentas protestas de las madres buscadoras afuera del Estadio Azteca.

Más allá de que la acción en el Mundial 2026 comenzó en el césped del Estadio Azteca, con el triunfo de México por 2-0 a Sudáfrica, el primer día de actividad en la cita planetaria estuvo marcado por dos fuertes protestas.

La primera de ellas fue la más llamativa dentro del Coloso de Santa Úrsula, como fue la ausencia de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien decidió regalar su entrada protocolar a una joven indígena, para expresarse contra los altos precios de los tickets durante el evento.

De hecho, en momentos donde debía estar con el timonel de FIFA, Gianni Infantino, en el Palco del Estadio Azteca, la Mandataria estaba en el Fan Fest del Mundial 2026 en la alcaldía de Gustavo A. Madero, junto con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

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Las protestas que sacudieron inicio del Mundial 2026

La otra manifestación pública que hubo ocurrió en las afueras del Estadio Azteca, donde un grupo de personas exigió al Gobierno local respuestas por las personas desaparecidas como consecuencia del conflicto que existe con el narcotráfico.

Este hecho motivó una violenta represión de parte de la Policía, produciéndose fuertes enfrentamientos entre ambos bandos en las cercanías al recinto. Todo esto mientras a unos metros del lugar se daba inicio de forma solemne al Mundial 2026.

No serán los únicos movimientos que se verán afuera de los recintos deportivos durante la cita planetaria, especialmente en Estados Unidos contra el Presidente Donald Trump y sus políticas migratorias. Eso sí, jamás se van a ver en las transmisiones de los partidos.

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En síntesis

El primer día del Mundial 2026 estuvo marcado por dos fuertes protestas sociales en Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum no asistió al palco oficial en rechazo al alto costo de las entradas.

En las afueras del Estadio Azteca se registraron violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.