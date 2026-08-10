Redgol pudo conocer un motivo que fue relevante a la hora de tomar una decisión de futuro del tocopillano.

Alexis Sánchez definió finalmente su futuro en el fútbol, porque ya es un hecho que jugará en la MLS, pero en el Montreal que es un club de Canadá que compite en la liga.

En ese sentido, el tocopillano dejará atrás 18 años de competencia en Europa para una nueva experiencia, aunque muchos esperaban que iba a escoger una de las grandes ciudades de Estados Unidos.

Pero hubo un motivo mayor para declinar y optar por ir a Canadá, que tiene que ver por una razón principal en su familia con su novia y su pequeña hija, que hizo cambiar el rumbo.

Alexis se trasladará con toda su familia a Canadá.

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La novia rusa de Alexis fue parte de esta decisión

Según pudo conocer Redgol, la decisión de Alexis Sánchez tiene que ver con la que puede ser su última etapa en el fútbol profesional a los 37 años, al pasar desde el Sevilla al Montreal.

Por lo mismo, a la hora de tomar la decisión también se puso sobre la balanza la situación de su novia, Alexandra Litvinova, además de su hija Bela, quienes lo acompañarán.

El tema principal es que, según nos detallaron, Alexandra Litvinova es de nacionalidad rusa, por lo que habría más inconvenientes en el tema del visado, por lo mismo se tomó la decisión de ir a Canadá.

Si bien estaba en el radar de los equipos de Estados Unidos, al estar contra el tiempo, se decidió generar el movimiento familiar para ir a Montreal, que hará mucho más expedito el traslado.