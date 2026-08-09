Luego de confirmarse el fichaje de Iván Román, el presidente de Blanco y Negro no descartó una última incorporación, sin dar pistas sobre si será Diego Valdés.

Más allá de que en el presente mercado de fichajes, Colo Colo consiguió las incorporaciones del arquero caboverdiano Vozinha y del joven central Iván Román, su presidente Aníbal Mosa no descarta una tercera y última contratación.

Así lo dio a conocer el timonel de Blanco y Negro en La Calera, durante el triunfo ante los cementeros, donde junto con ratificar el arribo del Charrúa a préstamo desde Atlético Mineiro, enfatizó en que cuentan con lo necesario para sumar un refuerzo más.

“Nos estamos armando, creo que tenemos un buen equipo, pero queremos tener un mejor equipo todavía. Mientras esté el libro de pases abierto y hayan alternativas interesantes que vengan a potenciar este equipo, nosotros las vamos a tomar y estaremos abiertos a conversarlas”, afirmó Aníbal Mosa.

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Mosa lanza aviso previo al cierre del libro de pases

Junto con ratificar que el cuerpo técnico de Fernando Ortiz está al tanto de los movimientos dirigenciales para conseguir este objetivo, al momento de consultarle por si insistirán en la incorporación de Diego Valdés, el timonel albo prefirió tirar la pelota al córner.

“Referirnos a jugadores que tienen contrato vigente no es bueno. No me voy a referir a jugadores que tienen contrato“, puntualizó Aníbal Mosa, quien destacó el arribo de Iván Román como una oportunidad de mercado para Colo Colo, proyectándolo para la próxima campaña.

“Lo valoramos de muy buena manera, por eso lo trajimos. Como lo hemos dicho, estamos pensando también en el año 2027, así que estamos contentos con los refuerzos que han llegado hasta el momento“, finaliza el empresario de origen sirio.

En síntesis