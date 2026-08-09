Mientras Vozinha se pone a punto: La “tapada salvadora” de Gabriel Maureira en Colo Colo

El joven portero de 19 años se alzó como figura en el triunfo del Cacique ante Calera y confirma que peleará por el puesto de titular con el golero de Cabo Verde.

Colo Colo logró dar vuelta un partido clave por la Liga de Primera. El equipo de Fernando Ortiz venció por 2-1 a Unión La Calera y sigue como puntero absoluto con 45 puntos.

Triunfo que estuvo marcado por la gran labor de Gabriel Maureira bajo los tres palos. El joven portero demostró que está para competir con Vozinha, y le dejó una importante tarea para quedarse con el puesto de titular.

ver también Vozinha aparece tras no ir a La Calera y apoya a Colo Colo desde su hogar

Pese a que sufrió el golazo de Matías Campos López a los siete minutos, el joven guardameta de 19 años supo reponerse al golpe. Lo que se reflejó en el complemento con una tapada de otro nivel.

La tapada de Maureira que salvó a Colo Colo

En el complemento el Cacique se lanzó con todo en busca de dar vuelta el marcador. Lo que permitió que Calera aprovechara los espacios en la defensa.

ver también Colo Colo confirma cuándo podrá debutar Vozinha: “Puede ser con O’Higgins”

En el inicio de la segunda etapa y con complicidad del palo, Gabriel Maureira evitó el segundo tanto. Pero en el 56’ sacó a relucir su talento. Esto porque Campos López llegó hasta el área chica y remató al arco. Pero el golero con su pierna izquierda sacó el peligro y le dio una vida fundamental a Colo Colo.

“Era el segundo de Calera. Lo salvó a Colo Colo”, destacó Ignacio Valenzuela en la transmisión de TNT Sports. “Es una tapada salvadora. Es instintiva. De mucho reflejo”, agregó Aldo Schiappacasse sobre el gran rendimiento de Maureira.

Lo que también aplaudieron los hinchas albos que reconocieron que el joven portero ha subido su nivel y que ahora Vozinha, que recién este lunes entrenará con el primer equipo, tendrá que trabajar y harto para ganarle el puesto de titular.