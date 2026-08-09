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Liga de Primera

U de Chile vs. Palestino: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

El equipo de Fernando Gago buscará acortar más distancias en la Tabla de Posiciones ante los árabes que buscan escalar a la parte alta.

Por Alfonso Zúñiga

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La U toma ventaja ante Palestino en Liga de Primera.
© PhotosportLa U toma ventaja ante Palestino en Liga de Primera.

En Universidad de Chile no dan por perdida la lucha por ser campeón en Liga de Primera. Pese a tener una distancia de 12 puntos con el líder Colo Colo, buscarán acortar la diferencia ante Palestino en el Estadio Nacional, por la jornada 18.

El equipo que dirige Fernando Gago atraviesa su mejor racha de la temporada, al conseguir cuatro victorias consecutivas en el torneo y la Copa Chile, y tendrá al frente al cuadro de Guillermo Farré que sueña con meterse en puestos de Copa Libertadores.

La actual distancia en la Tabla de Posiciones entre la U y Palestino es de apenas tres unidades. Los azules están en el segundo puesto con 30 puntos, al igual que Universidad Católica. Mientras los árabes se ubican cuartos con 27 y en puestos de Sudamericana.

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¿Va por TNT Sports? El canal que transmite a U. de Chile vs Palestino en la Liga de Primera

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Sigue el minuto a minuto entre la U y Palestino:

TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO NACIONAL

Una sólida presentación del Romántico Viajero que borró de la cancha a los árabes y no pierde pisada al líder Colo Colo...

UNIVERSIDAD DE CHILE 2 (Arce, Vargas)
PALESTINO 0

ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE LA "U"

La combinación entre Charles Aránguiz y Eduardo Vargas para ampliar la ventaja ante Palestino.

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42' CAE LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO

Es para Enzo Roco en Palestino tras bajar a Eduardo Vargas. 2-0.

40' OTRA VEZ PRUEBA ARCE

Ahora el volante intenta con pierna zurda, esta vez contiene Sebastián Pérez. 2-0

37' CASI EL DEBUT SOÑADO

Tobías Reinhart se atreve a probar de larga distancia y se va muy cerca del arco de Palestino. 2-0

ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE LA "U"

El potente remate de Agustín Arce que postula para ser el mejor gol del fin de semana...

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28' POR NADA ANOTA LUCAS ASSADI

Le gana en velocidad a la defensa de Palestino y si no es por Sebastián Pérez, era el tercer gol de los azules. 2-0

¡¡¡GOOOOOOOL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE!!!

EDUARDO JESÚS VARGAS ROJAS no falla... En el minuto 27 recibe el pase de Charles Aránguiz y ratifica su gran momento en la temporada...

UNIVERSIDAD DE CHILE 2-0 PALESTINO

¡¡¡GOOOOOOOL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE!!!

AGUSTÍN ARCE con un potente remate rasante de larga distancia con pierna derecha, hace estéril la volada de Sebastián Pérez en el minuto 19...

UNIVERSIDAD DE CHILE 1-0 PALESTINO

4' EL PRIMER AVISO DE LA U

Centro por derecha de Maxi Guerrero para el cabezazo de EDUARDO VARGAS... Que va a las manos de Sebastián Pérez. 0-0

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Por la jornada 18 en Liga de Primera ya se enfrentan en el Estadio Nacional...

UNIVERSIDAD DE CHILE vs. PALESTINO

Síguelo minuto a minuto junto a nosotros.-

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

Universidad de Chile y Palestino ya pisan el gramado del Estadio Nacional para su duelo por la jornada 18 en Liga de Primera.

SE VIENE UN DEBUT EN UNIVERSIDAD DE CHILE

Luego que llegara en las últimas horas el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), el argentino TOBÍAS REINHART jugará su primer partido con la camiseta azul. Ni una semana lleva en Chile y verá acción en Ñuñoa.

Tobías Reinhart se estrenará en los azules (Universidad de Chile)

Tobías Reinhart se estrenará en los azules (Universidad de Chile)

LA BANCA DE PALESTINO

El argentino Guillermo Farré tiene como hombres de alternativa al meta Renato Canto; los defensores Antonio Ceza y José Bizama; los volantes Dylan Glaby, Francisco Montes y Joe Abrigo; más los atacantes Jonathan Benítez, Ronnie Fernández y Gonzalo Tapia.

FORMACIÓN TITULAR DE PALESTINO

Guillermo Farré confirmó el 11 para enfrentar a la U en el Estadio Nacional...

Sebastián Pérez en el arco; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco y Dilan Zúñiga en defensa; Marcelo Eggel, Nicolás Meza y Sebastián Gallegos en mediocampo; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder en delantera.

LA BANCA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El técnico Fernando Gago tiene como hombres de alternativa al portero Cristopher Toselli; los defensores Franco Calderón, Nicolás Fernández y Bianneider Tamayo; los volantes Marcelo Díaz, Gonzalo Reyna y Javier Altamirano; más los atacantes Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

FORMACIÓN TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Fernando Gago confirma su 11 estelar para enfrentar a Palestino...

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en defensa; el debut del argentino Tobías Reinhart en el mediocampo con Charles Aránguiz y Agustín ArceMaximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi en delantera.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El encuentro entre Universidad de Chile y Palestino será dirigido por el internacional Piero Maza, secundado por Alejandro Molina y Emilio Bastías, mientras que el cuarto juez es Juan Sepúlveda. Mientras que en el VAR estarán Diego Flores y Wladimir Muñoz.

ASÍ ESTÁN LOS CAMARINES DE AMBOS EQUIPOS

Tanto Universidad de Chile como Palestino ya están en el Estadio Nacional para vivir el duelo por la jornada 18 en Liga de Primera.

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A ROMPER UNA MALDICIÓN

Universidad de Chile buscará su primer triunfo del 2026 ante Palestino.

En febrero, en La Cisterna igualaron sin goles. Mientras que en marzo por Copa Sudamericana ganaron los árabes en el Estadio Nacional por 2-1. En ambos duelos, el DT azul era FRANCISCO MENEGHINI.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya está en el Estadio Nacional para vivir el cierre de la jornada dominical por la fecha 18 en Liga de Primera, donde se enfrentan Universidad de Chile y Palestino.

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