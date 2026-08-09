El equipo de Fernando Gago buscará acortar más distancias en la Tabla de Posiciones ante los árabes que buscan escalar a la parte alta.

En Universidad de Chile no dan por perdida la lucha por ser campeón en Liga de Primera. Pese a tener una distancia de 12 puntos con el líder Colo Colo, buscarán acortar la diferencia ante Palestino en el Estadio Nacional, por la jornada 18.

El equipo que dirige Fernando Gago atraviesa su mejor racha de la temporada, al conseguir cuatro victorias consecutivas en el torneo y la Copa Chile, y tendrá al frente al cuadro de Guillermo Farré que sueña con meterse en puestos de Copa Libertadores.

La actual distancia en la Tabla de Posiciones entre la U y Palestino es de apenas tres unidades. Los azules están en el segundo puesto con 30 puntos, al igual que Universidad Católica. Mientras los árabes se ubican cuartos con 27 y en puestos de Sudamericana.

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Sigue el minuto a minuto entre la U y Palestino: