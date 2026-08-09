“Siguen pegados en el pasado”: El emotivo mensaje de Camila Sepúlveda en el cumpleaños de Jordhy Thompson

El delantero celebró sus 21 años y su esposa destacó sus cambios como persona y que hoy lo tiene como figura en Rusia.

Jordhy Thompson celebró en Rusia su cumpleaños 21. Luego de sonar en el mercado de fichajes en Colo Colo, finalmente retornó al FC Oremburg y ahora se pone a punto para debutar en la Premier League de Rusia.

Pero mientras sigue su preparación física, el delantero celebró su cumpleaños. El nacido en Antofagasta festejó sus 21 primaveras en el viejo continente.

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A pesar de la distancia, esto no impidió los diversos saludos en redes sociales. Pero el que más llamó la atención fue el mensaje de su esposa Camila Sepúlveda quien destacó su “renovada” versión.

“Que lindo mirar hacia atrás y ver cuánto hemos crecido pero sobre todo cuanto has cambiado”, indicó de entrada. “Nuestra historia ha tenido de todo, cosas hermosas y otras no tanto, pero si hay alguien que conoce realmente la persona que eres hoy, soy yo”, agregó la Cami.

El “renovado” Jordhy Thompson celebra su cumpleaños en Rusia

El mensaje de Camila Sepúlveda de inmediato sumó miles de me gusta en Instagram. Esto debido a que destacó el cambio de Jordhy Thompson.

Por lo mismo, hizo hincapié en que dejaron atrás las polémicas y hasta las denuncias que hubo de por medio. Lo que hoy lo hace mejor persona que nunca.

“Verte como papá es una de las cosas que más me enamora de ti (…) Mientras algunos siguen pegados en nuestro pasado, nosotros seguimos viviendo nuestro presente y construyendo nuestra familia y creo que esa es la mejor respuesta para todo”, agregó la joven.