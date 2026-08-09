Mientras el antofagastino recibe millonarias ofertas para salir de Brasil, no se desconcentra y marcó mediante un potente remate de larga distancia.

En momentos donde todavía su permanencia en el Flamengo es una interrogante, por las millonarias ofertas que tiene desde Medio Oriente, el volante Erick Pulgar sigue dando muestras de por qué es uno de los mejores chilenos en el extranjero.

A pesar de la constelación de figuras que tiene el cuadro carioca en esa zona del campo, el técnico portugués Leonardo Jardim no duda en ponerlo como titular, y el antofagastino le devuelve la confianza como corresponde, con buenas actuaciones.

En el minuto 14 del duelo que Flamengo enfrenta a Vitória, por la jornada 18 del fútbol brasileño, Erick Pulgar recibe la pelota a 25 metros del arco rival, lanza un potente remate de pierna derecha y la pone en el ángulo superior derecho para dejar al arquero Lucas Arcanjo sin chances. ¡Golazo!

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La campaña de Erick Pulgar con Flamengo en 2026

El ex Universidad Católica comenzó el presente año como titular con otro técnico en el club, como Filipe Luis, quien tras perder la Recopa Sudamericana ante Lanús lo despidieron. Con el arribo de Jardim, siguió en su puesto que lo perdió tras una expulsión y una lesión en su hombro derecho.

Luego de una larga recuperación, que lo tuvo por casi dos meses fuera de las canchas, Erick Pulgar recuperó su puesto pese a tener como competencia al futuro de Flamengo como Evertton Araújo y a su mayor precio Lucas Paquetá.

Entre el Campeonato Carioca, donde fue campeón, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa de Brasil y Brasileirão, el antofagastino registra un total de 1.645 minutos en 21 encuentros, donde suma dos goles, además de recibir ocho tarjetas amarillas y una expulsión.

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En síntesis