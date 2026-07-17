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Fichajes

Flamengo asusta a todos y va por el fichaje de Thiago Almada para ganar la Copa Libertadores

El poderoso equipo brasileño pondrá todos sus millones sobre la mesa para quedarse con el volante ofensivo argentino.

Por Carlos Silva Rojas

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Flamengo quiere el fichaje de Thiago Almada.
© GettyFlamengo quiere el fichaje de Thiago Almada.

Los fanáticos del fútbol están ansiosos, porque ya está definida la final del Mundial 2026, y este domingo se medirán en Nueva York los seleccionados de España y Argentina.

Uno de los protagonistas del partido hace noticia porque puede cambiar de equipo, ya que el poderoso Flamengo pone todos sus millones y va por figura de la Albiceleste.

El periodista argentino especialista en fichajes César Merlo, informó que el Mengao tiene en carpeta a Thiago Almada, quien ha tenido protagonismo en la campaña mundialista de Argentina y cuyo pase pertenece a Atlético Madrid.

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La jugosa oferta que le hace Flamengo a Thiago Almada

Flamengo quiere arrasar con todos en la Serie A de Brasil y en la Copa Libertadores, por lo que tiene en la mira al volante ofensivo argentino para el segundo semestre.

Merlo dio cuenta que el equipo de Río de Janeiro posee un gran presupuesto y ofrece 30 millones de dólares por el 50% del pase de Thiago Almada, que en la temporada pasada vistió la camiseta de Atlético Madrid.

Thiago Almada ha jugado 5 partidos en el Mundial 2026. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Thiago Almada ha jugado 5 partidos en el Mundial 2026. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

El Rubro Negro no es el único equipo que tiene en carpeta al finalista del Mundial 2026, debido a que River Plate también sueña con contar con el hábil jugador, que fue formado en las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield.

Flamengo pone todos sus millones para asustar en la Copa Libertadores, certamen en el que jugará con Cruzeiro por los octavos de final, en un llave más que cerrada.

En síntesis

  • España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 este domingo en Nueva York.
  • Flamengo ofrece 30 millones de dólares por la mitad del pase de Thiago Almada.
  • Atlético Madrid es el club dueño del pase actual del volante ofensivo Thiago Almada.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Nueva Jersey-Nueva York.

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