Al presidente de Argentina no le gustó nada la bandera que el plantel trasandino sacó en Atlanta tras vencer a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

La semifinal de Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 sigue jugándose fuera de la cancha. A pesar de que la albiceleste impuso sus términos para ganar por 2-1 y sacar pasajes para la final, hubo un hecho al término del partido que generó bastante polémica.

Hablamos de la bandera que sacó el plantel trasandino y que mostró en la cancha del Mercedes-Benz Stadium con el mensaje “las Malvinas son argentinas” durante los festejos.

Más allá de alguna sanción que podrá caer desde la FIFA, este gesto generó la molestia de Javier Milei, presidente de Argentina, quien por medio de su cuenta personal de Twitter lanzó un duro mensaje contra los jugadores albicelestes.

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Milei enfurecido con los jugadores argentinos por bandera en el Mundial 2026

La máxima autoridad trasandina escribió que “mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”.

Este texto Milei lo escribió a propósito de una publicación que destacaba lo dicho por el dirigente republicano estadounidense Marc Zell. Este le solicitó al presidente Donald Trump reconsiderar la postura de Estados Unidos frente al reclamo trasandino sobre las Islas Malvinas.

La polémica bandera que sacó Argentina tras el triunfo sobre Inglaterra en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Desde el gobierno británico también reaccionaron a esta bandera. Sophie Nazemi, portavoz del primer ministro Keir Starmer, señaló que “puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Falkland sin duda lo son. Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”

Por su parte, la FIFA esperará hasta el término de este Mundial 2026 para evaluar alguna sanción contra Argentina por esta bandera.

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En síntesis