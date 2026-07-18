El arquero uruguayo aparece como una de las alternativas para reforzar el arco albo, pero desde Colombia cuestionaron su último paso por Millonarios y pusieron en duda su rendimiento.

Colo Colo se medirá este sábado ante Millonarios en un esperado amistoso de preparación para la segunda rueda del Campeonato Nacional. Sin embargo, en la previa del encuentro, desde Colombia surgió una información que podría influir en el mercado de fichajes del Cacique.

El cuadro albo continúa buscando un arquero para reforzar su plantel. En los últimos días, tomó fuerza el interés por Vozinha.

No obstante, no sería la única alternativa que maneja la dirigencia, según reveló el periodista Renzo Luvecce, Colo Colo también sigue de cerca a Guillermo De Amores, arquero uruguayo.

Periodista advierte a Colo Colo sobre de Amores

El portero quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con Millonarios y es uno de los nombres que ha sido vinculado a Colo Colo para reforzar el arco albo. En ese contexto, y en la previa del amistoso entre ambos equipos, desde Colombia analizaron el presente de Guillermo De Amores.

Andrés Marocco, periodista de ESPN Colombia, conversó con RedGol y entregó su visión sobre el rendimiento que mostró el guardameta uruguayo durante su paso por el cuadro colombiano.

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“Yo no le tengo buenas noticias al hincha de Colo Colo”, señaló de entrada, para luego agregar: “Guillermo no le fue bien en Millonarios, muy mal le fue, ni siquiera regular le fue, muy mal. Tapo poco porque siempre que tapaba tenía actuaciones fuera de lo que se necesitaba”.

. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

“Para excusarlo un poco, el otro arquero (Novoa), tampoco estuvo en su mejor temporada, entonces Millonarios sacó a los dos arqueros. Pocos equipos saca a sus dos arqueros en un solo semestre, o al menos, lo dejaron ir”.

Agregando que tiene entendido que hubo algunos inconvenientes para finalizar el contrato. “Así que me imagino que Colo Colo apareció en un momento perfecto, para que pueda irse para allá”.

Morocco se refirió a su primera etapa en Millonarios, donde se convirtió en figura y se fue con esa misma etiqueta. “Era un arquero tradicional, un arquero que cumplía con todo, nada del otro mundo. No muy salidor, pero normal, que podría rendir si recupera su nivel”.