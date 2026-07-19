Las redes avanzan rápido así como las burlas a los argentinos, donde inmediatamente aparecieron imágenes para morir de la risa.

Los chilenos no fuimos al Mundial 2026 pero somos los campeones de todo el planeta para reírnos de las desgracias ajenas, más si está la selección de Argentina al otro lado.

Fue tras la derrota por 1-0 ante la selección de España en la definición del torneo en Estados Unidos, que inmediatamente se vieron los primeros memes para burlarse con folclore, como les gusta decir.

Por lo mismo, la imagen que de inmediato sacaron a colación fue la popular escena de Messi llorando con Alexis en el fondo, que ocurrió en este mismo estadio en la Copa América Centenario 2016.

Una imagen que no queda fuera de la fiesta del Mundial.

ver también La reacción desconsolada de Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Los memes apuntaron a Messi

Los chilenos de inmediatamente sacaron la creatividad para molestar a los argentinos tras perder la final del Mundial, donde apuntaron a Lionel Messi en sus bromas.

Con La Cuarta (pero el ex diario popular), la Pulga fue bromeada por los nacionales, además de otros memes que recuerdan las fotos cuando bañó a Lamine Yamal.

Mira algunos de los memes que los usuarios han compartido en las redes sociales, para pasar un rato agradable tras la final del Mundial 2026

Messi levantó la cuarta…: