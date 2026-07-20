El ex goleador de la Selección de Inglaterra y del Manchester United se convirtió en uno de los más críticos con el show de medio tiempo.

Se nos va el Mundial 2026 y nos declaramos viudos. Sin embargo, antes de quedar en la historia, aún quedan cosas por contar. Sobre todo, después de la final entre Argentina y España, en la que los europeos se proclamaron campeones.

Por primera vez en la historia, una selección consiguió el título en un campeonato con 48 selecciones. En esta ocasión, 12 grupos animaron la primera fase, debutando, además, los 16avos de final. España, para salir campeón, tuvo que jugar un total de ocho encuentros, uno más que en todas las copas del mundo anteriores.

Junto con este cambio en el formato, la propia final tuvo una modificación, al más puro estilo Estados Unidos. Como si se tratara del Super Bowl, en el medio tiempo del partido entre España y Argentina se presentaron distintos artistas.

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Dura crítica al show de medio tiempo

BBC Sports tuvo una participación especial en su transmisión del partido final de la Copa del Mundo. Participó el ex jugador británico, Wayne Rooney, quien no estuvo para nada contento con el show de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

“Mi parte favorita del show de medio tiempo fue cuando terminó. Me gustan todos esos artistas, pero me pareció una verdadera mierda“, aseguró Wayne Rooney, ante las sonrisas disimuladas del resto del panel que lo acompañaba.

BTS se presentó en el MetLife Stadium | Getty Images

El encargado de pensar toda la locura del show de medio tiempo fue Chris Martin, el líder de Coldplay. Tuvieron que meter a las superestrellas más grandes del planeta en una ventana de apenas 11 minutos, un verdadero récord logístico considerando que el Super Bowl suele darles 13 minutos a un solo artista.

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En resumen…

España ganó el Mundial 2026 en el primer torneo con 48 selecciones participantes.

ganó el Mundial 2026 en el primer torneo con 48 selecciones participantes. El exfutbolista Wayne Rooney criticó duramente el espectáculo artístico del medio tiempo.

criticó duramente el espectáculo artístico del medio tiempo. El músico Chris Martin coordinó la logística del show de medio tiempo del partido.