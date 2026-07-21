El centrocampista del Barcelona prefirió ser comprensivo con la caldeada reacción de la Albiceleste luego de consumarse la derrota en la final de la Copa del Mundo. Aunque también dejó una crítica firme.

Gavi no tuvo minutos en la final del Mundial 2026, donde España le ganó por 1-0 a Argentina y alzó el trofeo dorado por segunda vez en su historia. A pesar de eso, el mediocampista del Barcelona ocupó varias primeras planas y tomas por la caldeada reacción trasandina después del pitazo final.

Sobre todo la de Leandro Paredes, a quien golpeó por la espalda luego de observar que el “5” de la Albiceleste había derribado a su compañero Eric García con un puntapié. Tras eso, el volante de Boca Juniors tomó a Gavi y lo lanzó al césped del MetLife Stadium.

Muy cerca de la escena también estaba Thiago Almada, aunque la idea del mediapunta del Olympique de Lyon de Francia era apaciguar los ánimos. Algo que no consiguió tan fácilmente. Pues bien, el español de 21 años se refirió al episodio.

Otra imagen del álgido momento donde incluso intervino Lionel Scaloni. (Getty Images).

Le consultaron abiertamente si merecían castigo. Su respuesta fue sin ningún tipo de dudas. Y sorprendió a varios. “No. Te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos”, aseguró el centrocampista formado en las inferiores del cuadro blaugrana.

Aunque Gavi sí lanzó una crítica para lo que se vio en la trastienda del encuentro, que se resolvió gracias a un solitario gol de Ferrán Torres. “No es buena imagen para los críos, para los niños”, apuntó el jugador culé, quien de todas maneras desdramatizó lo ocurrido.

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Gavi exculpa a Argentina del escándalo tras perder la final del Mundial 2026

Gavi todavía celebra la victoria española ante Argentina en la gran final del Mundial 2026. Y no se preocupa en lo absoluto por posibles sanciones para los trasandinos, aunque hasta Lionel Scaloni tuvo que intervenir para frenar las reacciones violentas.

Gavi celebra con la Copa del Mundo junto a su compañero en el Barça Lamine Yamal. (David Ramos/Getty Images).

E incluso uno de sus ayudantes golpeó arteramente a Dani Olmo. “También el fútbol tiene esa parte un poco más violenta”, aseguró Gavi, quien quiso darle un argumento a favor a los argentinos. A veces la impotencia de la derrota provoca reacciones que después generan arrepentimiento.

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“Lo más lógico sería expulsarles en el partido y ya está. Todo es fútbol y tiene que ser siempre así”, sentenció Gavi, quien junto a sus compañeros del Barcelona que jugaron la Copa del Mundo tendrá tres semanas de vacaciones. Luego de eso, se incorporará a las órdenes del entrenador alemán Hansi Flick.

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