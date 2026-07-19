Leandro Paredes terminó agarrando del cuello al español y luego de varios empujones fueron separados en plena cancha de la final.

Uno de los momentos que empañó la final del Mundial 2026, que terminó con España levantando el título del torneo luego de vencer a Argentina por 1-0, ocurrió justo al final del compromiso.

La imagen de televisión mostró cuando el técnico albiceleste Lionel Scaloni corrió a separar a sus jugadores, luego de que un Leandro Paredes se quería comer vivo a Eric García.

Una escena dantesca donde se fueron sumando más jugadores, para terminar en empujones, gritos y desesperación, con los españoles vueltos locos celebrando su segunda estrella.

Scaloni tuvo que separar a los jugadores en la final del Mundial 2026. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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Leandro Paredes descontrolado en la final del Mundial

Leandro Paredes reaccionó de la peor forma en un partido donde evidentemente se tuvo que ir expulsado dentro de la cancha, pero desató su ira de la peor forma tras perder el Mundial.

Una vez que el árbitro decretó el triunfo de España, el jugador de Boca Juniors fue la cara de la rabia argentina, una vez que se cruzó y agarró del cuello a Eric García.

Una durísima escena que quedó grabada en televisión donde se puede ver el tenso momento en la cancha de New Jersey, pero que también marca la rabia con la que terminó Argentina.

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Mira el polémico momento: