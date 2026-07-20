El insólito reconocimiento Lionel Messi al triunfo de España en el Mundial: solo 44 caracteres

El capitán de la albiceleste le dedicó solo una frase a los nuevos campeones del mundo. Se volvió viral

Lionel Messi sorprendió con su reacción tras perder el Mundial 2026. El capitán de la selección de Argentina decidió romper el silencio tras la dolorosa caída por la cuenta mínima ante España.

Es que con 39 años, el “10” se imaginaba un cierre a lo grande en la selección. La campaña hasta la final daba para ilusionarse: ocho goles, cuatro asistencias y cinco premios MVP como la figura del equipo.

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Pero en la final otra fue la historia y Ferran Torres acabó con la ilusión de Messi. Incluso ESPN bromeó con su cometido y lo declaró como ausente ya que no tuvo tiros al arco ni asistencias para evitar la derrota.

Por lo mismo, decidió masticar bien el sabor de la derrota. Por lo que tras 24 horas tras el pitazo final del esloveno Salvo Vincic, sacó el habla para abordar la triste derrota.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, indicó de entrada Messi. “Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, agregó.

Messi otra vez tuvo que conformarse con el segundo lugar en el Mundial (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

El insólito reconocimiento de Messi a España

Lionel Messi también destacó el trabajo de Lionel Scaloni en este Mundial. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, enfatizó.

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Incluso resaltó el factor que provoca la selección en el país de Argentina y como supera todo tipo de división. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, expresó.

Ahora la última frase quedó para su rival, el país que lo acogió por varios años y que lo vio consagrarse como estrella. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, fue el escueto reconocimiento para los ganadores del Mundial, lo que se resumió en solo 44 caracteres.