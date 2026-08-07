Claudio Tapia, presidente de la AFA, señala que quiere un Mundial con 64 selecciones: Conmebol tendría 9 cupos y medio.

El Mundial del 2030 se empieza a palpitar. Esto porque la idea de la FIFA es ampliarlo a 64 selecciones, lo que por fin podría devolver a Chile a una Copa del Mundo.

Uno de los países que impulsará este aumento es Argentina, uno de los aliados más fuertes que tiene Gianni Infantino en el fútbol mundial.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ratificó que estarán respaldando esta medida que beneficiaría a la Roja.

“Las sedes España, Portugal y Marruecos van a tener cuatro partidos más de los que ya tienen si se juega con 64 equipos. Realmente hicieron una inversión billonaria para acondicionar y hacer estadios, logística”, es el caramelo que lanza para tentar al mundo.

De hecho, si van 64 naciones al Mundial, se especula que Sudamérica puede tener 9 cupos y medio, considerando que serán Paraguay, Argentina y Uruguay anfitriones, por lo que estarán clasificados sí o sí.

La selección chilena tienen muchas chances de ir al Mundial 2030 si aumentan los clasificados

Argentina quiere albergar todo un grupo en la fase inicial

También señala que tener partidos en Sudamérica será un tema muy importante para todos en nuestro continente.

“Hemos logrado algo importantísimo, muy importante. Primero reivindicar la historia, que el Mundial del 2030 sea homenajeado como se debe, porque el primer Mundial se jugó 100 años atrás”, indica el Chiqui.

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“No quiero que nadie lo tome a mal pero, ¿cuál es el partido más importante de los Mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa”, declaró.

De todas formas se debe esperar, pues Infantino ni siquiera tiene asegurada su reelección en el cargo de presidente del ente rector del fútbol mundial y busca los votos para seguir en la testera.