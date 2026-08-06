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Fútbol chileno

Claudio Bravo sorprende con opción de trabajar con Pellegrini en la selección chilena: “Una posibilidad abierta”

El símbolo de la Roja campeona de América confesó que es un anhelo unirse al Ingeniero en caso de asumir la banca, donde están en contacto continuamente.

Por Nelson Martinez

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El eterno capitán de la Roja habló sobre la opción de arribar al cuerpo técnico.
© Photosport / Getty,El eterno capitán de la Roja habló sobre la opción de arribar al cuerpo técnico.

Claudio Bravo sigue de cerca el futuro de la selección chilena, donde el eterno capitán de la Roja apuesta a que por fin el equipo deje atrás los fantasmas y se clasifique al próximo Mundial. Y con miras al próximo proceso el ex meta la tiene clara sobre el dueño de la banca.

Consultado sobre la opción de trabajar con Manuel Pellegrini en caso que asuma el mandato, Bravo confesó que “con Manuel hablamos de muchas cosas, siempre ha tenido el interés de estar en la selección, siempre la pregunta hacia mí era relacionada a la selección cuando venía a jugar”.

“Teníamos un diálogo importante de todo lo que se vivía en el fútbol chileno en sí, el complejo, la federación, infrastructura, cadetes… Sería una posibilidad genial”, dijo a Radio Agricultura.

Claudio Bravo y el futuro con Pellegrini

Siguiendo con su conversación radial con Pedro Carcuro, Claudio Bravo desclasificó su relación con Manuel Pellegrini en este tiempo. Ahí siempre han tenido la selección chilena en el horizonte.

“Hicimos una gran relación en base a lo profesional y de ahí viene lo afectivo. Manuel es un profesional increíble, la clase humana que tiene, sería fantástico y una posibilidad que la tengo totalmente abierta (unirse a él en la Roja)”, reveló.

Por eso, el histórico capitán de la selección chilena le puso tarea a los madamases de la Federación para traer al Ingeniero. Ahí dijo que “sería bonito que él pudiera estar en nuestra selección, al margen si uno tiene la posibilidad de trabajar con él o estar inserto en la selección”.

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Él (Pellegrini) es el indicado y tiene los mayores éxitosa nivel internacional. Conozco la manera que trabaja, su prestigio y lo bien que hablan de él en los clubes, quién mejor que Pellegrini para representarnos en la selección”, cerró.

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