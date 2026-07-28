La noticia que entrega Pablo Milad y llena de ilusión por posible arribo de Pellegrini a la Roja

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile dio a conocer las fechas que se manejan para el inicio de las Eliminatorias.

Pasan los días y la selección chilena sigue sin entrenador, debido a que Nicolás Córdova se mantiene como interino y no hay fecha para confirmar al cuerpo técnico definitivo del equipo nacional.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, va de salida y termina su estadía en el cargo en noviembre, por lo que no quiere dejar un DT “amarrado” a su sucesor en el cargo.

En Quilín hay calma y no se apuran, puesto que no hay competencias oficiales en el corto plazo y el propio Milad aclaró el panorama de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

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¿Pellegrini alcanza a llegar a la Selección para las Eliminatorias?

El proceso para el Mundial 2030 todavía no está muy claro, porque no se sabe si el siguiente certamen planetario será con 48 o 64 equipos. El sueño de los hinchas chilenos es que el DT para las Clasificatorias sea Manuel Pellegrini, quien tiene contrato con Real Betis hasta junio de 2027.

Milad habló en DSports de las próximas Eliminatorias: “no te podría decir si Chile está listo o clasificado porque eso se tiene que ver a nivel de FIFA. Si acceden a hacer un Mundial de 64 equipos, eso clasificaría a 9 directos y 1 a repechaje, es lo que se habla hasta ahora”.

Chile sigue sin entrenador. Photo: Zed Jameson/Photosport

Además, el dirigente se refirió sobre las fechas, lo que ayudaría para la firma de Pellegrini en la Selección: “lo importante es tener en claro que las Clasificatorias comiencen en septiembre del 2027. Vamos a tener una reunión en el mes de agosto en Conmebol para definirlo”.

“No hay nada oficial de FIFA sobre si va a ser de 64 equipos (el Mundial). Hay intención, hay propuesta, lo hemos conversado en Conmebol, pero la FIFA es la que decide al final. Nosotros podemos apoyarlo, pero ellos definen”, cerró.

El próximo partido oficial de la selección chilena sería recién en septiembre de 2027, por lo que los plazos dan y Manuel Pellegrini podría asumir el cargo tras terminar su contrato con Real Betis.

En síntesis

Nicolás Córdova se mantiene como entrenador interino de la selección chilena sin fecha de salida.

se mantiene como entrenador interino de la sin fecha de salida. Pablo Milad terminará su cargo como presidente de la Federación de Chile en noviembre .

terminará su cargo como presidente de la en . Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial comenzarían en septiembre de 2027 según el dirigente.