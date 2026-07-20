Perú mete miedo a Chile y todas las eliminatorias al Mundial 2030: confirman localía en las nubes

Perú confirma dos nuevas sedes en altitud para disputar las eliminatorias al Mundial 2030. La Roja probablemente tendrá que afrontar un Clásico del Pacífico en las nubes.

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 llegó a su fin con España como nueva campeona planetaria, esto tras vencer en la final a Argentina por 1-0 en el alargue. Ahora los ojos se ponen en España, Marruecos y Portugal 2030, con inauguración en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Y ya hay movimientos en Perú. El presidente de la FPF, la federación de fútbol local, Agustín Lozano, anunció que los incaicos subirán casi al cielo para jugar sus partidos en las eliminatorias, para alerta de la selección chilena.

“Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes“, dijo Lozano apuntando a la tradicional de Lima (estadios Nacional y Monumental), el Inca Garcilaso de La Vega en Cusco y los recintos de Universidad Nacional del Altiplano y el de Juliaca en Puno.

“Son nuestras regiones, nuestras sedes con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA, y poder luchar para poder estar en el próximo Mundial 2030“, sentenció el directivo.

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Estadios peruanos: más arriba que Calama y El Salvador

Las palabras de Lozano fueron compartidas por los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol, explicando que la decisión fue tomada en conjunto entre la directiva y el cuerpo técnico comandado por el brasileño Mano Menezes.

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Para poner en contexto el estadio Zorros del Desierto de Calama se encuentra a 2.260 metros sobre el nivel del mar, mientras que el estadio El Cobre de El Salvador se ubica a 2.600 metros de altitud.

Así, el Inca Garcilaso del Cusco está construido a 3.362 metros de altitud, mientras que el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano está a 3.822 metros sobre el nivel del mar.

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Cabe recordar que Bolivia ya ocupó la altitud en las últimas eliminatorias, disputando sus partidos como local en el Estadio Municipal de El Alto, a 4.150 metros de altitud.

Resumen:

-Agustín Lozano anunció que Perú tendrá tres sedes para las eliminatorias al Mundial 2030.

-3.822 metros es la altitud del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

-Mano Menezes y la FPF acordaron usar Cusco y Puno en las clasificatorias.