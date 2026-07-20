El otrora árbitro nacional, Iván Guerrero, apenas aprueba el cometido de Slavko Vincic en la victoria por 1-0 de España contra Argentina, en la definición por el título del Mundial 2026.

La selección de España es la nueva campeona planetaria tras adjudicarse la Copa del Mundo 2026 en la final contra Argentina. Fue victoria por 1-0 conseguida en el alargue, con el gol de Ferran Torres a los 106′.

El duelo contó con el arbitraje del réferi esloveno de 46 años, Slavko Vincic, quien protagonizó varias polémicas. El juez expulsó a Enzo Fernández por doble amarilla en Argentina y anuló un gol que los españoles alegaron legítimo, entre otras cosas.

En conversación con RedGol el exárbitro nacional, Iván Guerrero, aseguró que el cometido del réferi de la final no estuvo ni cerca de ser bueno.

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Guerrero le pega al arbitraje de la final

“No me gustó su desempeño porque encuentro que los árbitros, en general, yo no diría sólo éste, se están haciendo los lesos con los agarrones en el área, que son penales“, dijo Guerrero.

Iván Guerrero le pega a Slavko Vincic por su desempeño en el España-Argentina.

Agregó que discrepa en el criterio con esas “pelotas en el aire con agarrones en el área y que no las cobraron. En este partido hubo un montón de esas situaciones“.

“Fue conciliador, hubo faltas muy fuertes como esa falta en la mitad de cancha que le mostró sólo amarilla a Enzo Fernández y tenía que ser roja directa, no doble amarilla. Fue a los pies. Fue brutal la patada que pegó, y no llegaba al balón por ningún motivo porque ya le habían sacado la pelota”, añadió.

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Iván Guerrero sentencia que “no me dejó conforme el arbitraje. Fue un triunfo merecido de España, Argentina jugó al choque cuando se sintió que ya no podía y enredó lo más posible al árbitro. A Vincic le pongo entre un 4 y un 5 no más“.

Resumen:

-España ganó la Copa del Mundo 2026 venciendo a Argentina por 1-0.

-Ferran Torres anotó el gol del triunfo a los 106 minutos del alargue.

-Slavko Vincic arbitró el partido y expulsó a Enzo Fernández por doble amarilla.