El arquero estaba muy cerca de firmar con el Cacique para la segunda rueda, pero justo antes de la reunión mandó un aviso que cayó pésimo. Aníbal Mosa está furioso.

Colo Colo busca a Santiago Mele y las cosas avanzaban al punto de que este martes se aprobaría su llegada. Sin embargo, el arquero sorprendió a todos en el Estadio Monumental luego de cambiar las condiciones a última hora, desatando la ira de la dirigencia.

A nada de que se sentaran a afinar los detalles para su arribo al Estadio Monumental, el guardameta uruguayo del Monterrey modificó el acuerdo de palabra que tenía. Una situación que generó mucha molestia en Blanco y Negro, con Aníbal Mosa furioso.

Santiago Mele le complicó el fichaje a Colo Colo a última hora

Santiago Mele se aleja de Colo Colo cuando todos esperaban por su fichaje. El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN este martes todo lo ocurrido. “Estaba todo cerca, pero en las últimas horas el jugador cambió las condiciones”.

“Eso no cayó bien en el directorio, pero particularmente en Aníbal Mosa, Jaime Pizarro y Daniel Morón. Es el propio presidente que tiene más… está mandatado para darle un corte definitivo pronto a esta situación”, añadió el reportero albo.

Santiago Mele parecía listo en Colo Colo, pero todo se complicó. Foto: Getty Images.

De hecho, el periodista fue más allá y se la jugó con una pésima noticia para quienes esperaban al primer refuerzo albo para la segunda rueda. “A esta hora, Santiago Mele no llega a Colo Colo“, enfatizó.

Esta movida indignó a la dirigencia, con el presidente de Blanco y Negro furioso. “Me cuentan que el que está muy molesto con esto es Mosa, porque entendía que estaba todo cerca y cerrado. Esto cambió en las últimas horas, por eso está molesto”.

¿Pero qué fue lo que cambió? Según explicó Cristián Alvarado, todo se originó “en las fórmulas de pago, este es un préstamo con opción de compra. Préstamo por un año porque tiene contrato con el Monterrey. Había condiciones en la negociación y acuerdo que tenían, esas condiciones, en las fórmulas de pago y premios, esas condiciones cambiaron drásticamente“.

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“En estas últimas horas cambió mucho el deseo del jugador, colocando trabas y cambiando condiciones. Ahí esto no se aprobó en el directorio y, la información que tengo, es que Mosa está muy molesto por cómo se manejó esto”, complementó.

Habrá que esperar para ver si es que esta situación termina por alejar al arquero definitivamente o si se sientan a negociar. Lo único que estaba claro es que el Eterno Campeón pagaría el 50% de su sueldo, dejando el resto al Monterrey.

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Santiago Mele pasa de estar a nada a dejar furioso a Colo Colo por modificar el acuerdo a última hora. El Cacique avanza en el mercado de fichajes de invierno con un dolor de cabeza gigante cuando parecía un problema solucionado.

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En resumen, Colo Colo y Mele