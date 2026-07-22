El Mellizo, entrenador de Valdés en Vélez Sarsfield, le cerró la puerta para llegar al Cacique con al menos tres frases muy elocuentes. "Queda poco tiempo", lanzó el estratego, quien generó otro traspié para el Tano Ortiz en la ventana invernal de traspasos.

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En Argentina provocaron un traspié de Colo Colo en el mercado de fichajes y al final Independiente se quedó con el préstamo del portero uruguayo Santiago Mele, pero los albos también recibieron un golpe en sus intenciones por contratar a Diego Valdés.

En ese contexto, Vélez Sarsfield está a punto de iniciar su participación en el Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Este viernes 24 de julio, el Fortín recibirá a Instituto de Córdoba en el estadio José Amalfitani. Y Guillermo Barros Schelotto cerró la puerta de Valdés hacia el Cacique.

Al Mellizo le preguntaron directamente por dos futbolistas que parecían destinados a irse del cuadro de Liniers: Valdés y Tobías Andrada, seguido muy de cerca por River Plate. “Voy a contar por ahora con los dos. No hay ninguna novedad de posibles salidas”, aseguró Barros Schelotto.

Diego Valdés celebra uno de los dos goles que anotó en Vélez. (Julian Martinez/NurPhoto via Getty Images).

Por cierto, también habló del talentoso volante ofensivo chileno que llegó a Vélez desde el América de México cuando fue consultado por el caso de Bautista Ramírez, un juvenil surgido en las inferiores del club. “En esa posición tenemos a Valdés y Lanzini”, reconoció el ex DT de Boca Juniors y exseleccionador de Paraguay.

“Si lo sumamos, se va a perder minutos de entrenamientos y partidos. Son decisiones antipáticas, pero son definiciones que debe tomar entrenador. Tiene la posibilidad de mostrarse en reserva, en otro equipo o si viene conmigo. No hay problemas humanos”, añadió el otrora delantero de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

También aprovechó de aclarar la ausencia de Andrada en un par de amistosos. “No jugó por la posibilidad de salir y quería ver qué otras opciones futbolísticas tenemos a futuro para encontrarle soluciones a la salida. Por eso no jugó”, argumentó Barros Schelotto.

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DT de Vélez de Argentina sobre Diego Valdés y Colo Colo: “Veo difícil su salida”

Por el momento, todo indica que Diego Valdés continuará en Argentina y Colo Colo no podrá darle otro de los anhelos a Fernando Ortiz, quien dirigió al chileno de 32 años en el América de México. “Hoy los tengo en mi cabeza”, aseguró Guillermo Barros Schelotto sobre el ex Audax Italiano y Andrada.

Diego Valdés suma 37 partidos en la selección chilena y dos goles. (Pepe Alvujar/Photosport).

Siempre habló por ambos, los que más chances tienen de abandonar al cuadro velezano. “Son jugadores que están acá. No han salido. Y la posibilidad de salida la veo difícil. Queda poco tiempo, no solamente por si sale alguien para traer. También de los demás clubes”, argumentó el Mellizo.

El Tano Ortiz deberá esperar por este reencuentro con Diego Valdés. O al menos eso parece. (Agustin Cuevas/Getty Images).

“Si son argentinos se les termina la posibilidad. Lo de Andrada no sólo es de River, también en el mercado exterior que está abierto. Pero hoy los tengo en el equipo, en la cabeza y están listos para el viernes”, sentenció el estratego del Fortín sobre Diego Valdés este miércoles 22 de julio.

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