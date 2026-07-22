Marcelo Ramírez piensa que Colo Colo debe hacer esfuerzos para concretar la llegada de Diego Valdés por sobre Jordhy Thompson para el segundo semestre.

Colo Colo ha tenido un mercado de fichajes más lento que el camión de la basura, pues no logró cerrar ninguna incorporación de cara al inicio de la segunda rueda del torneo.

Ante ese panorama, no podrá contar con nuevos futbolistas para enfrentar a Deportes Limache este viernes en el estadio Monumental, a pesar de que aún hay dos nombres que están en carpeta: Jordhy Thompson y Diego Valdés.

Marcelo Ramírez, ícono del arco del Cacique en la década de los 90, conversó con Redgol sobre su parecer con ambos futbolistas y es tajante: piensa que el formado en Audax Italiano es más importante.

“Por las necesidades del equipo, el mejor nombre es Valdés. Mucha cantidad no es bueno, mejor la calidad, que sean reales aportes. Valdés me cuadra más en Colo Colo”, indica.

Diego Valdés desea llegar a Colo Colo

El tirón de orejas a Jordhy Thompson por querer volver

Thompson pertenece al Orenburg de Rusia y tiene la intención de retornar a Colo Colo luego de dos años en Europa. Eso sí, no se presentó a las prácticas de pretemporada de su nuevo club, lo que no le gustó al Rambo.

“Se pone difícil. No ha vuelto a los entrenamientos y ahora depende de la necesidad del Tano Ortiz, si siente que es importante Jordhy en su funcionamiento”, recalca.

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De todas maneras, no ve con buenos ojos que a sus casi 22 años ya esté buscando un retorno al fútbol chileno.

“Mejor que siga afuera, es joven, está dando sus primeros pasos en Europa. Que apriete los dientes y siga allá. No me gusta que los jóvenes vuelvan altiro a Chile“, dijo Ramírez.