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Colo Colo

Fernando Ortiz se pronuncia por la falta de refuerzos en Colo Colo: “Hay que ser pacientes”

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz se refirió al mercado de fichajes y lo sucedido con Santiago Mele en Colo Colo.

Por Javiera García L.

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Fernando Ortiz habló sobre los refuerzos en Colo Colo
© PhotosportFernando Ortiz habló sobre los refuerzos en Colo Colo

Colo Colo retoma la acción en la Liga de Primera sin caras nuevas. No habrá refuerzos que hagan su estreno en el partido contra Deportes Limache este viernes 24 de julio en el Estadio Monumental.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, justificó que “estamos buscando cómo reforzar el equipo, pero sin apresurarnos. Tenemos un equipo, Daniel Morón y Jaime Pizarro están trabajando con el cuerpo técnico para ver cómo nos reforzamos, pero de forma inteligente“.

Podríamos haber traído a los tres jugadores hace un mes atrás. Jaime con Daniel deben tener 50 nombres de jugadores sobre la mesa que están esperando para venir y ponerse la camiseta”, aseguró.

¿Y qué dice Fernando Ortiz? En conferencia de prensa, el DT del Cacique se pronunció. “Hay que ser un poco pacientes. Estoy tranquilo, sé que están trabajando en la situación“, declaró.

Aún no le llegan refuerzos a Fernando Ortiz | Photosport

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Concuerdo con las palabras del presidente sobre los refuerzos. No hay que traer por traer“, opinó también Fernando Ortiz.

El gran deseo del entrenador de los albos era Santiago Mele, pero la operación no prosperó y el portero uruguayo fichará en Independiente. Sobre eso, solo declaró que “no deja de ser una negociación, puede haber beneficios o dificultades“.

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