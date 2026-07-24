De acuerdo a información entregada por el periodista Cristián Caamaño, los azules tienen en carpeta un nombre que debe ser aprobado por Fernando Gago.

Universidad de Chile está teniendo un mercado de fichajes bastante movido tras las contrataciones de Gonzalo Reyna y Valentín Gauthier. Aunque ojo, todavía puede llegar un nombre más para dar por cerrado el equipo dirigido por Fernando Gago.

Y para sorpresa de muchos, es en el arco donde los azules podrían sumar un jugador, esto a pesar de que el DT argentino tiene en mente sumar un volante más para potenciar esa zona.

Así lo confirmó el periodista Cristián Caamaño, quien en Radio Agricultura reveló que la dirigencia de Azul Azul busca aprovechar una oportunidad de mercado para reforzarse en el puesto de arquero.

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Universidad de Chile busca un nuevo arquero

“Me decían que Fernando Gago debe decidir entre el volante o la oportunidad de mercado muy interesante de un arquero extranjero, que puede cambiar la lógica de la U en el mercado”, aseguró el comunicador.

En ese sentido, Caamaño afirmó que “es un buen arquero, para llegar y ser titular. El tema es el acuerdo económico. La U está convencida, pero el tema son las lucas”.

Será Gago el que tenga la última palabra para ver si efectivamente va por un volante más o aprovechan esta oportunidad de mercado para sumar un nuevo arquero, algo que sin lugar a duda dejaría a Gabriel Castellón como el gran damnificado.

Gabriel Castellón podría ser el gran damnificado en Universidad de Chile si llega un nuevo arquero. | Foto: Photosport.

En esta temporada 2026 el meta formado en Santiago Wanderers ha jugado para la U un total de 26 partidos, siendo 15 por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile, cinco en Copa de la Liga y uno en Copa Sudamericana. Ha recibido 24 goles y entregado su portería imbatida en diez duelos.

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En síntesis