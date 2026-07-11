La U ya trabaja en reforzar su plantel para la segunda rueda y tiene en carpeta a tres porteros que juegan fuera de Chile.

El mercado de fichajes ya comenzó a moverse y Universidad de Chile trabaja en la conformación de su plantel para la segunda rueda de la temporada. En ese contexto, surgió la información de que la dirigencia azul tendría a tres arqueros nacionales en carpeta para reforzar el equipo.

Si bien Gabriel Castellón es el dueño del puesto, el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, aseguró que en Fernando Gago pidió sumar un portero que compita por la titularidad.

Además, la intención del club sería no utilizar un cupo de extranjero, por lo que las opciones que manejan corresponden exclusivamente a guardametas chilenos.

Los arqueros que están en el radar de U de Chile

El periodista señaló que “en la carpetita de la U, está el nombre de Matías Dituro, es más, la información que me entregan de un lado, que no he podido corroborar del otro… que en enero lo llamaron”.

Matías Dituro está en el radar de la U. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Añadiendo que habría un problema si es avanzan con el deseo de ficharlo. “El tema es que Dituro renovó hasta el 2027, ese es el gran inconveniente. Le hicieron una renovación en marzo en el Elche… estar en España, en la primera división, vivir en Europa, no sé si vaya a venir a Chile, o siquiera a la Católica o U de Chile”.

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En la misma línea, agregó dos porteros al listado. “Esta el nombre de Gabriel Arias, se lesionó en febrero y están buscando rescindir su contrato en Newell’s ahora a mitad de temporada”.

Arias actualmente juega en Newell’s de la Liga Argentina/Photosport

“Me dijeron que también tenían el nombre, aunque esto es más soñador, porque es muy difícil sacarlo de donde está, que es Thomas Gillier”.

Gillier, ex U Católica, juega en Montreal de la MLS. (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images)

En síntesis: