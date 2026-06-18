El arquero del Romántico Viajero no tuvo una buena actuación en el empate contra Unión La Calera.

Universidad de Chile no pasa por un buen momento y muchos de los dardos se los está llevando Gabriel Castellón. Claro que salió un especialista en la materia a respaldarlo.

El Romántico Viajero no logra encontrar regularidad de la mano de Fernando Gago y están a 15 puntos de distancia del líder Colo Colo. Si bien tienen un partido pendiente ante O’Higgins, el panorama no es para nada alentador en el CDA.

La defensa a Castellón

En el último empate de Universidad de Chile ante Unión La Calera, Gabriel Castellón no tuvo una buena actuación. Por esta razón, el arquero ha recibido muchas críticas. Incluso, algunos piden que los Azules vayan por otro portero para el segundo semestre.

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“Yo creo que Castellón es uno de los arqueros que más ha progresado en el fútbol chileno. Capaz que ahora no esté pasando por un buen momento, no sé qué le pida el técnico y él no pueda hacerlas. A lo mejor le piden cosas que no entienden”, comenzó explicando Julio Rodríguez a RedGol. El formador de Claudio Bravo y ex entrenador de arqueros en Colo Colo y la U, apuntó contra el trabajo de Gago.

“Depende del técnico, si al final el arquero tiene que jugar como el técnico quiere que juegue, no como el entrenador de arquero quiere que juegue. Yo creo que hay cosas de posiciones, está medio confundido, no sé si es donde está más adelantado o más atrasado. No entiendo“, remarcó Rodríguez.

Gabriel Castellón está desde 2024 en Universidad de Chile. Imagen: Photosport

Julio Rodríguez no cree necesario que Universidad de Chile vaya por otro arquero. Incluso, ejemplificó con que bajo el mandato de Gustavo Álvarez sí rendía bien, pero que tal vez Castellón no comprende bien lo que desea Fernando Gago.

“Yo le daría más oportunidades. Él puede jugar bien, es sólido, puede hacer buenas campañas. No hay que olvidarse de esas cosas porque nosotros tenemos muy mala memoria, cuando llega a la U empieza a jugar bien desde el primer minuto prácticamente con Gustavo Álvarez, entendía lo que el técnico quería. Ahora este técnico quiere otra cosa y a lo mejor lo confundió“, cerró Rodríguez.