El Mágico detalló una disputa que tenía con uno de los mayores referentes del Bulla.

Gustavo Canales dejó su nombre grabado a fuego en Universidad de Chile. Ahí vivió grandes momentos, aunque también uno que otro encontrón con un referente del club.

El Mágico arribó en 2011 al Romántico Viajero y fue clave en el bicampeonato nacional de aquel año y en la conquista de la Copa Sudamericana. Tuvo una caótica salida a comienzos del 2012, pero sanó esa herida al regresar en 2014 y ganar tres títulos más.

Los enfrentamientos de Gustavo Canales

Gustavo Canales es recordado con mucho cariño en Universidad de Chile y fue invitado al espacio Metamos Bulla. Ahí, habló de lo que era sus enfrentamientos con defensas rivales en su época de delantero.

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“Tengo varios con los que nos dimos algunos cariños, pero era recíproco. A mí me gustaba ese roce, me metía en partido normalmente, por eso lo buscaba. He tenido mucho roce“, explicó. Claro que lo que pocos imaginaban, era que incluiría en estos roces a un compañero en su etapa en el Romántico Viajero.

“No me acuerdo de alguno puntual, pero bueno, (Sebastián) Roco. Hay algunos jugadores con los que me castigué. En entrenamientos siempre algún roce hay. Con Osvaldo (González) me tocó“, detalló Canales. El argentino nacionalizado chileno compartió en sus dos etapas en la U con el central.

Osvaldo González es un referente de Universidad de Chile. Imagen: Photosport

Osvaldo González estuvo en Universidad de Chile en tres etapas: 2008-2009, 2011-2016 y 2019-2021. Ganó 8 títulos en total, siendo parte del equipo ideal de América en 2012. De todas maneras, Canales destacó que los enfrentamientos solo se quedaban en la cancha.

“Tremenda persona, me arrepiento, porque es tremenda persona. Pero bueno, él es fuerte y rudo, había que ponerse a la altura, porque si no también te comen. En eso siempre tuve algún que otro encontronazo“, cerró Gustavo Javier Canales.