Fernando Gago valoró el triunfo de Universidad de Chile contra O'Higgins. La U puso al día el duelo que faltaba de la primera rueda y se mete tercera en la tabla de la Liga de Primera.

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, valoró el triunfo azul contra O’Higgins, en el partido que estaba pendiente de la primera rueda de la Liga de Primera. El Chuncho vuelve a la victoria y salta al tercer lugar de la tabla.

“Sabíamos que hoy necesitábamos la victoria para ponernos en los puestos de arriba y empezar la segunda rueda con más ilusión y ganas, sabiendo que hay muchos puntos por jugar. Eso vamos a trabajar“, dijo Gago a TNT Sports.

Sobre el cambio a sistema 3-5-2 expuso que “el resultado no nos cambia los que creemos, independiente que hoy el equipo por momento jugó como debíamos y en otros perdimos esos balones que nos podían hacer sufrir el contragolpe rival, pero en líneas generales se hizo un muy buen partido“.

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Cambio de esquema en la U y sorpresa con Elías Rojas

“Sabíamos que ellos tenían tres en el medio y nosotros queríamos encontrar superioridad en ese sector. Y creo que la encontramos con claridad en el primer tiempo“, explicó sobre el ingreso de Elías Rojas como titular por Ignacio Vásquez.

La reacción de Gago tras el triunfo de la U contra O’Higgins.

Complementó que “en el segundo tiempo nos faltó un poquito más de control de balón. Y cuando entró Nacho lo conseguimos recuperar y anotó“.

El entrenador de la U sentenció que “creo que en líneas generales todos los partidos han tenido cosas negativas y positivas, estamos en un proceso de formación que lleva tiempo. Con el correr de los partidos vamos agarrando la confianza“.

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Ahora la U se pone en modo Copa Chile y debutan este domingo como locales frente a Santiago Wanderers, por la tercera fecha del Grupo D.

Resumen:

-Fernando Gago: con su triunfo ante O’Higgins, Universidad de Chile saltó al tercer lugar.

-Sistema 3-5-2: esquema titular usado por la U, donde Ignacio Vásquez ingresó y anotó.

-Copa Chile: Universidad de Chile debutará este domingo como local frente a Santiago Wanderers.