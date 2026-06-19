Universidad de Chile ha caminado hacia la opción de tener su estadio propio en el último tiempo, aunque esto no sería del todo bueno. Así lo advirtió un ex director de Azul Azul.

El Romántico Viajero ha tenido varios intentos a lo largo de su historia por tener su recinto deportivo, pero no lo ha logrado por diversos motivos. Este año ha comenzado a dar vueltas nuevamente el tema, justo cuando su dirigencia es muy cuestionada y su ex presidente, Michael Clark, investigado por la justicia.

La “segunda intención” tras el estadio

Juan Pablo Pavez fue director de Azul Azul en representación de la familia Schapira. Salió de la concesionaria este año tras la venta de las acciones de estos a José Ramón Correa. Hoy es muy crítico de todo lo que sucede al interior del club.

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“La compra del señor Correa, que me quería sacar a mí, era un secreto a voces. A la familia Schapira le pedían permanentemente mi salida. ¿Por qué? Porque sabía mucho y porque cada cosa que decía se está demostrando que ninguna era mentira. De hecho, el señor Correa me decía: ‘Oye, ¿te crees Mesías?’ No, tenía la verdad nomas. Tenía mucha información y juntar una punta y otra punta te da la verdad“, indicó Pavez a Radio ADN.

Respecto a la opción del estadio para Universidad de Chile, Pavez mira de reojo esta opción. Advierte que hay que tener mucho cuidado por cómo se hace, ya que podría ser un mecanismo para que la actual directiva que encabeza Cecilia Pérez quede amarrada al club.

“Mi nivel de fanatismo es absoluto, yo con los posibles terrenos voy a verlos y me vuelvo loco, pero no puede ser una moneda de cambio. El estadio va a ser la fuente de mayor generación de ingresos y si le van a meter deuda, nos van a secuestrar el club para siempre“, explicó el ex director.

Clark habría ingresad de forma fraudulenta a U. de Chile. Imagen: Photosport

“Si el estadio va a quedar a nombre de la universidad, de los hinchas y de la estructura de Azul Azul, perfecto, pero si se va a hacer con una inmobiliaria para que se queden los mismos eternamente y secuestren al club, es muy delicado y la gente no entiende eso. Se juega con la ilusión. El estadio para todos los hinchas es extremadamente factible, porque el nombre Universidad de Chile es muy llamativo para las empresas, pero el club no puede ser secuestrado, no es moneda de cambio“, cerró Pavez.