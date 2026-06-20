Se viene la emocionante Copa Chile. Y como ingrediente adicional, un jugador que es hermano de un titular colocolino, puede debutar en la U.

Mientras la pelotita rueda en el Mundial 2026, en Chile tampoco se detiene. Pese a que la Liga de Primera está en modo pausa, la Copa Chile toma su lugar en las emociones y se mete de lleno en los partidos importantes.

Dispar avance en la fase de grupos. Varios equipos han jugado dos partidos, mientras que otros ninguno. Es el caso de lo que pasa en el Grupo D, donde Santiago Wanderers y Unión San Felipe llevan dos duelos cada uno.

El que empezará su rumbo en la Copa Chile es, precisamente, la Universidad de Chile. Para el cuadro laico, el duelo ante Santiago Wanderers de este domingo será la oportunidad de probar nuevos rostros de cara al segundo semestre.

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La U de Chile puede alinear al hermano de un jugador de Colo Colo

Hay una novedad interesante entre los jugadores que pueden vestirse de azul ante Santiago Wanderers. Resulta que, tal como aseguró Emisora Bullanguera, el hermano de un jugador de Colo Colo podría sumar minutos.

Estamos hablando de Cristóbal Ulloa, jugador de la Sub-20 del Romántico Viajero, que podría entrar ante Santiago Wandereres. El futbolista azul es hermano de Diego Ulloa, uno de los que empieza a agarrar vuelito en Colo Colo.

De esta forma, la rivalidad entre los hermanos podría sumar un nuevo capítulo en el profesionalismo. Esto, debido al inminente debut del Ulloa más pequeño, en una competencia fratricida que de seguro tendrá grandes episodios.

Diego Ulloa ya ha sido capitán en Colo Colo | Photosport

En resumen…

El juvenil Cristóbal Ulloa podría debutar en el primer equipo de la Universidad de Chile.

podría debutar en el primer equipo de la Universidad de Chile. El futbolista azul es hermano de Diego Ulloa , actual jugador de Colo Colo.

, actual jugador de Colo Colo. La Universidad de Chile jugará ante Santiago Wanderers este domingo por la Copa Chile.