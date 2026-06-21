“Surrealista”: La polémica jugada que pudo cambiar el empate entre Uruguay y Cabo Verde

El primer tanto de los celestes estuvo marcada por una insólita acción de Fede Viñas y que para algunos era infracción.

La selección de Uruguay tropezó nuevamente en el Mundial 2026. Ahora el elenco de Marcelo Bielsa no pudo ante la escuadra debutante de Cabo Verde y dejó escapar la chance de meterse en la parte alta del grupo H.

Es que en el papel asomaba como el equipo más accesible para sumar tres puntos de oro. Pero nuevamente la falta de definición y la irregularidad en la defensa, marcaron el empate 2-2 ante los “Tiburones azules”.

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El tema es que el partido en el Hard Rock Stadium desató una ola de comentarios por lo ocurrido en el primer tiempo. Esto por la jugada que permitió el primer tanto de Maxi Araújo en el 44’.

Es que en el inicio del ataque charrúa Telmo Arcanjo cayó al suelo y pidió asistencia. El volante acusaba un fuerte calambre producto del trajín del partido. A lo que amablemente Fede Viñas se acercó a estirarle la pierna derecha, que era la afectada.

Sin embargo, el delantero Del Real Oviedo al ver que su equipo atacaba, dejó de atender a su rival y se lanzó en busca del gol. Lo que fue captado por la transmisión oficial desatando las dudas si era falta o ono.

“Jugada surrealista. Le faltó anotar y hubiese sido épico”, escribió en X el VAR Central, “La mandó la pierna a otro estadio”, “Es una de las imágenes del Mundial”, y “Dime eres uruguayo sin ser uruguayo”, fueron parte de los comentarios en redes.

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¿Cuándo juega Uruguay?

Lamentablemente para las pretensiones de los celestes, esta acción de picardía no sirvió de nada ya que finalmente terminaron empatando ante los africanos. Para peor desde 1962 que no logran dar vuelta un partido en un Mundial.

Así las cosas, este viernes tendrá que jugarse su última carta para soñar con la siguiente fase. Uruguay se mide ante España el viernes 26 de junio a las 20:00 horas. En el mismo horario lo hará Cabo Verde y Arabia Saudita. Lo que será una jornada de definiciones para el grupo H.