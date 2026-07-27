El rechazo que causó la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026 tiene molestos a los argentinos.

Pasan los días desde la final de la Copa del Mundo 2026 y en Argentina todavía hay una herida abierta. No solo por la derrota, sino que también por la enemistad contra ellos. Así lo manifestó Lisandro Martínez.

A medida que fue avanzando la Albiceleste en Norteamérica, fueron creciendo las polémicas y se generó una mala onda entre muchos hinchas contra los dirigidos por Lionel Scaloni. Incluso, desde Buenos Aires surgieron voces que acusaron una especie de movimiento “antiargentina“.

La defensa de Lisandro Martínez

La enemistad entre Argentina y resto de los países, ha hecho salgan una serie de declaraciones cruzadas. Hasta la actriz de cine para adultos Mia Khalifa criticó a la Albiceleste. Por esta razón, Lisandro Martínez salió a defender a los suyos.

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“Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio”, indicó Martínez a la prensa. De hecho, aseguró que su seleccionado jamás fue provocador con los demás países mientras triunfaban.

“También después veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival“, agregó.

Lisandro Martínez defendió a Argentina. Imagen: Getty

Por último, Lisandro Martínez explicó la imagen donde Argentina le dio la espalda a España mientras estos levantaban la Copa del Mundo. Detalló que no fue un mal gesto contra su rival, sino que un agradecimiento con sus hinchas que los apoyaban.

“Después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos“, cerró Martínez.