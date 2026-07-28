Slavko Vinčić se retira a los 46 años tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić, anunció su retiro del fútbol profesional tras cerrar su participación en el Mundial 2026 con un partido histórico: la final que enfrentó a España y Argentina.

Con 46 años puso así punto final a una carrera internacional, que comenzó en 2010 y que se extendió por más de una década y media, con más de 500 partidos oficiales en las principales competencias del fútbol europeo.

Una carrera marcada por un episodio polémico

Vinčić estuvo a cargo de importantes encuentros a nivel continental, incluyendo finales de la Champions League y Europa League, consolidándose como uno de los árbitros más destacados de su generación.

Su actuación en la cita planetaria también recibió un importante reconocimiento. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo distinguió como el mejor árbitro del Mundial 2026.

Uno de los capítulos más llamativos de su trayectoria ocurrió en 2020, cuando fue detenido en Bosnia y Herzegovina, durante un operativo policial realizado en una cabaña vinculada a una investigación por prostitución y tráfico de drogas.

ver también Zinedine Zidane promete cambios en su presentación en Francia: “Vamos a hacer las cosas de otra manera”

El árbitro aseguró en aquella oportunidad que se encontraba en el lugar por una reunión de negocios. Tras las diligencias correspondientes, se descartó su participación en los delitos investigados y fue liberado sin cargos.

Ahora, después de dirigir la final del Mundial 2026 y recibir el reconocimiento por su desempeño en el torneo, Slavko Vinčić decidió cerrar definitivamente su etapa como árbitro profesional.

En resumen…