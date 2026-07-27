El delantero chileno podría cambiar nuevamente de equipo en Inglaterra. Desde ese país aseguran que un viejo conocido analiza ir por su fichaje tras su regreso al Southampton.

Ben Brereton Díaz podría volver a cambiar de camiseta en el fútbol inglés. Tras regresar al Southampton luego de su préstamo en Derby County aparece nuevamente en la órbita del Sheffield United, donde ya tuvo dos pasos recientes.

Según informó el medio inglés The Sheffield Star, los “Blades” están evaluando realizar gestiones para fichar nuevamente al atacante durante este mercado de pases, en busca de reforzar su plantel para una nueva temporada en la Championship.

Ben Brereton interesa al Sheffield United – Getty

Sheffield United analiza un nuevo regreso de Brereton

Con 27 años, Brereton disputó la primera parte del amistoso en que Southampton derrotó por 1-0 al Eintracht Braunschweig, aunque su continuidad en el club inglés sigue siendo una incógnita.

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De acuerdo con The Sheffield Star, el Sheffield United estudia volver a la carga por el seleccionado chileno, quien ya defendió sus colores durante las segundas ruedas de las temporadas 2023/24 y 2024/25, ambas en calidad de préstamo.

El atacante llegó al Southampton en 2024 procedente del Villarreal, pero no ha logrado consolidarse. Hasta ahora suma 15 partidos oficiales con los “Saints”, sin registrar goles.

La Championship, el torneo donde mejor rinde

Pese a sus dificultades en la Premier League, Brereton mantiene un buen cartel en la segunda categoría inglesa.

En toda su trayectoria en la Championship registra 64 goles y 26 asistencias en 270 partidos, números que respaldan el interés de clubes que buscan pelear por el ascenso.

Durante su última cesión en Derby County también dejó buenas sensaciones, aportando siete goles y tres asistencias, rendimiento que ahora podría abrirle nuevamente las puertas del Sheffield United.

En resumen…