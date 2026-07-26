El arquero de Cabo Verde llegará esta semana a Chile para cerrar su incorporación a Colo Colo y ser presentado oficialmente.

Colo Colo está a días de concretar uno de los fichajes más llamativos en su historia. Tras oficializar la contratación de Vozinha, en Macul están a la espera de la llegada del arquero de Cabo Verde, con fecha definida para su arribo a Chile.

El guardameta de 40 años, que fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, despertando el interés de varios clubes. Sin embargo, el Cacique se adelantó a todos y logró asegurar su incorporación por un año y medio, fichaje que ha despertado interés en Chile y el extranjero.

Tras ser figura en el Mundial, Vozinha llegará este martes a Chile para firmar por Colo Colo – Getty

Vozinha llegará esta semana a Chile

De acuerdo con la información entregada por el periodista Christopher Brandt a través de su cuenta de X, Vozinha tiene programado llegar a Chile durante la jornada del martes 28 de julio, en un horario que aún no ha sido confirmado.

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Una vez en suelo nacional, el portero completará los últimos trámites antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Colo Colo, que ya trabaja en los preparativos para recibir a su flamante refuerzo, que se presentará en el Estadio Monumental durante los próximos días.

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Colo Colo afina los detalles de su gran fichaje

La llegada de Vozinha ha provocado un fuerte impacto entre los hinchas albos y en el mercado internacional, considerando que se trata de uno de los nombres más destacados que dejó el último Mundial.

Colo Colo espera cerrar esta semana con la presentación oficial de Vozinha e integrarlo al plantel para los desafíos del segundo semestre. Solo resta su llegada a Chile y su esperado debut con la camiseta del Cacique.

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En resumen…