El chileno no ha logrado consolidarse en el cuadro Xeneize y su regreso al Monumental podría comenzar a evaluarse.

El mercado de pases sigue moviéndose y Colo Colo continúa atento a las oportunidades que puedan aparecer para reforzar el plantel. En medio de este escenario, un viejo conocido del Estadio Monumental aparece en el radar albo.

Se trata de Carlos Palacios, actual futbolista de Boca Juniors, quien podría tener una opción de regresar al Cacique, según afirmó el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube.

¿Vuelve Carlos Palacios a Colo Colo? – Photosport

Un 2026 marcado por las lesiones en Boca Juniors

“Ojo con Carlos Palacios. No está muy considerado en Boca y volvió a tener una lesión. Ojo también con el discurso que ha tenido Colo Colo y de pensar en el año 2027, tal vez de llevarlo de a poco”, señaló el comunicador.

De todas formas,Figueroa puso paños fríos a la posibilidad y aclaró que, por ahora, no existe certeza sobre un eventual retorno del jugador, “No estoy dando una certeza de que va a ser así, pero no descarto que se estén evaluando posibilidades y que Boca esté cediendo ante algunas situaciones. Esto viene más desde Argentina que de Colo Colo y el jugador tiene muchas ganas”, explicó.

La temporada de Palacios en Boca Juniors ha estado lejos de lo esperado. El mediapunta nacional sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano y quedó fuera durante gran parte del primer semestre.

En total, se perdió 24 partidos oficiales debido a su recuperación y apenas ha podido sumar 17 minutos en lo que va de la temporada, en el triunfo de Boca por 2-0 sobre Sarmiento.

ver también Boca Juniors revela la lesión de Carlos Palacios: cinco bajas contra O’Higgins en Copa Sudamericana

Cuando parecía estar dejando atrás los problemas físicos, una nueva sobrecarga muscular volvió a complicarlo. El chileno quedó fuera del duelo ante O’Higgins por Copa Sudamericana y tampoco apareció entre los citados para enfrentar a Deportivo Riestra.

Por ahora, el regreso de Palacios al Monumental es solo una posibilidad que comienza a tomar fuerza desde Argentina. Sin embargo, su situación en Boca y el deseo del jugador podrían abrir una puerta que, hasta hace poco, parecía cerrada.

En resumen…