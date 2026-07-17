La Joya tuvo sus primeros minutos oficiales en el cuadro Xeneize y Rodolfo Arruabarrena lo trató con cariño, pero también le hizo saber su misión con mucha claridad.

El nuevo DT de Boca Juniors demostró de inmediato que tiene confianza en Carlos Palacios. De hecho, Rodolfo Arruabarrena mandó a la cancha al chileno en la Copa Argentina. Fue en la victoria por 2-0 del cuadro Xeneize ante Sarmiento de Junín.

Y cuando se jugaba el minuto 73, Palacios ingresó para su primer partido de la campaña 2026 luego de superar una lesión en la rodilla. Reemplazó a Alan Velasco, autor de la apertura de la cuenta. Aunque la Joya no fue el único al que respaldó.

También lo hizo con Kevin Zenón, quien sustituyó a Leonel Flores, quien anotó el 2-0 definitivo del cuadro Azul y Oro. “Tanto él como Charlie han hecho una buena pretemporada. Son chicos que técnicamente no los voy a descubrir: son buenos. Tratamos de ubicarlos en algunas situaciones”, manifestó el Vasco Arruabarrena.

Kevin Zenón en acción en Boca. Parecía que se iría, pero Arruabarrena quiere rescatarlo. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Kevin siempre ha rendido más por la izquierda, en este último tiempo lo trabajamos por la derecha. Entró bien en el amistoso, hoy también y tuvo esa situación. Los dos están bien, ojalá aprovechen los momentos con el transcurso del tiempo”, agregó el otrora lateral izquierdo campeón con Universidad Católica en 2010.

Carlos Palacios se perdió todo el primer semestre por una lesión en la rodilla. (Rodrigo Valle/Getty Images).

De todas maneras, tanto a Zenón como a Palacios les cayó un mensaje de alerta muy firme. Aunque también les anticipó que tendrán minutos para mostrar su calidad. “Kevin y Charlie tendrán que seguir trabajando. Van a tener oportunidades”, dijo Arruabarrena.

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DT de Boca les deja un recado de aliento a Carlos Palacios y Kevin Zenón

La pretensión del DT de Boca Juniors es recuperar tanto a Carlos Palacios como a Kevin Zenón. Y aprovechó de mandarles un mensaje para que mantengan la motivación a tope. “Siempre les he dicho: que sea yo el malo de la película que no los pone”, apuntó Rodolfo Arruabarrena.

Kevin Zenón y Carlos Palacios tendrán chances en Boca. (Getty Images).

“Y no que se saquen ellos. Los veo trabajar bien. Cuando llegue el momento, estoy seguro que aprovecharán la oportunidad”, sentenció el Vasco, quien también fue seleccionador de Emiratos Árabes Unidos y vive su segundo ciclo como entrenador de los Xeneizes, donde también jugó.

Rodolfo Arruabarrena como DT de Emiratos Árabes Unidos. (Mohamed Farag/Getty Images).

El siguiente partido que tiene pactado Boca en su calendario será por la Copa Sudamericana y ante un equipo chileno: O’Higgins de Rancagua, que visitará La Bombonera el 23 de julio a contar de las 20:30 horas.

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