La gran figura del fútbol argentino estampó la firma en La Bombonera y amenaza el futuro de la Joya. También miran de reojo en Rancagua, por Copa Sudamericana.,

Boca Juniors mete miedo en el mercado de pases. El elenco argentino acaba de abrochar a codiciada figura colombiana, el cual puso de cabeza a Colo Colo el año pasado para poder ficharlo, pero sin éxito.

“Acaba de firmarse entre clubes el traspaso de Sebastián Villa. Con la revisión médica ya efectuada hace algunos días, en las próximas horas el contrato hasta diciembre de 2030 con Boca“, informó el periodista César Merlo.

El cafetalero era una de las figuras del torneo argentino, tras grandes campañas en Independiente de Rivadavia. Pese a sus problemas con la justicia tras acusación de violencia sexual, el jugador relanzó su carrera y hoy es el gran refuerzo xeneize.

¿Y Carlos Palacios? El panorama en Boca con su refuerzo

Boca Juniors abrochó a Sebastián Villa, la gran figura del torneo argentino, para recalar en el club en este segundo semestre. El colombiano fue la gran obsesión de Colo Colo el año pasado y ahora mete miedo con su fichaje en los bosteros.

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Es ahí donde en Chile repercute la noticia en relación a Carlos Palacios. La Joya viene de un mal primer semestre, donde no sumó minutos tras una lesión menisco externo y sinovitis en la rodilla derecha. Por eso recién hizo su estreno oficial del año ayer.

Durante el 2-0 xeneize ante Sarmiento, por Copa Argentina, ingresó al minuto 73 y se anotó los primeros minutos en esta temporada. Ahora resta esperar el veredicto de Rodolfo Arruabarrena sobre su futuro, ya que rumores de una salida rondan en el club.

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Por otra parte, la llegada de Sebastián Villa también alerta en Rancagua. El próximo jueves 23 de julio chocarán Boca Juniors y O’Higgins, en el duelo de ida del repechaje de Copa Sudamericana.