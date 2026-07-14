Al otro lado de la cordillera ya se preocupan por el partido copero, donde reciente noticia chilena impactó en los bosteros.

Queda poco para que termine el Mundial y en O’Higgins están atentos al regreso de la Copa Sudamericana. Es que el Capo de Provincia tiene uno de los duelos más importantes de su vida, cuando enfrenten a Boca Juniors.

Los celestes visitan al xeneize el jueves 23 de julio, la próxima semana. Siete días más tarde, la revancha será en el Codelco El Teniente, en una serie que ya palpitan al otro lado de la cordillera.

Es que la suspensión de la final de la Copa de la Liga no dejó indiferente a los bosteros, donde la prensa local reaccionó al descanso extra que tendrá O’Higgins. Eso, pese a que los celestes han jugado una maratón de partidos este año.

Así alertan en Boca el descanso de O’Higgins

Tras la oficialización de que O’Higgins no jugará la final de la Copa de la Liga este sábado, el Capo de Provincia llegará con más de una semana de descanso al partido copero ante Boca Juniors. Eso ya generó reacción en Argentina.

“Alivio para O’Higgins… A menos de diez días para el partido de ida en La Bombonera, en el conjunto trasandino ya celebran un cambio en su calendario que incluyó la postergación de un partido clave“, avisó Planeta Boca Juniors.

En el citado medio alertan que “el equipo dirigido por Lucas Bovaglio llegará en mejores condiciones físicas al duelo copero”. Lo cierto es que en cuanto a rodaje, los celestes arriban con mayor roce tras no parar de jugar durante el Mundial 2026.

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En cuanto a los bosteros, Boca ha jugado partidos amistosos y oficialmente este jueves 16 de julio tendrán un choque previo a Copa Sudamericana. A las 20.45 horas de Chile jugarán ante Sarmiento, por Copa Argentina.