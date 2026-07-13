Lucas Bovaglio, el entrenador del Capo de Provincia, sabe que el fútbol no ofrece mucho margen para festejar después de una semifinal y ya anticipa el difícil duelo ante los Piratas para definir al campeón.

O’Higgins necesitó de la misma definición que Coquimbo Unido para meterse a la final de la Copa de la Liga. Aunque el cuadro celeste comenzó el partido ante Ñublense en el estadio El Teniente al tanto de que los Piratas se habían instalado en el duelo decisivo tras vencer a Unión La Calera en los penales.

Precisamente en una tanda desde los 12 pasos, el Capo de Provincia se deshizo de Ñublense en la segunda semifinal del torneo. “Lógicamente feliz con el resultado final. Se vivió con mucha tensión, el partido nos costó. Sabíamos que sería durísimo y que teníamos que trabajarlo”, aseguró el DT de O’Higgins, Lucas Bovaglio, en un diálogo con TNT Sports.

“En algún momento podíamos doblegar al rival. Ñublense no había perdido de visitante, salvo esa derrota fea contra Colo Colo”, agregó el entrenador argentino sobre esa abultada caída de los Diablos Rojos ante los albos en el estadio Monumental. Fue un 6-2 que sufrieron los pupilos de Juan José Ribera en Pedrero.

Lucas Bovaglio da indicaciones en la apasionante semifinal vs Ñublense. (Jorge Loyola/Photosport).

Aunque Bovaglio piensa que hubo un premio bien ganado por los celestes. “Fuimos superiores acá y en Chillán, creo que pasó el que más mérito hizo. En los penales hay un toque de fortuna. En algún punto se hizo justicia con la definición”, dijo el argentino.

Una vez más, el Capo de Provincia tuvo a Omar Carabalí como jugador destacado. Tanto por las tapadas en el partido, como esa tijera que le sacó a Ignacio Jeraldino. Y por el penal que le tapó a Alex Valdés después de que Lorenzo Reyes fallara el primer remate de Ñublense.

O’Higgins nuevamente tuvo a Carabalí como puntal en una noche que terminó con penales. (Jorge Loyola/Photosport).

Y graficó una de las metas del elenco rancagüino para este 2026. “Con ilusión, arrancamos la temporada con un objetivo: cuando se cierre el año esta institución tenga una estrella más en el escudo. Veremos si nos toca este fin de semana. Es un partido ante un grandísimo rival. Lo vamos a intentar”, fue el compromiso de Lucas Bovaglio.

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Bovaglio palpita la final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo Unido

Lucas Bovaglio sabe que será un duelo difícil para O’Higgins, pero también para Coquimbo Unido en la gran final de la Copa de la Liga. Aunque el temporal anunciado en Chile puso en tela de juicio la realización del partido. De todas maneras, el entrenador trasandino sólo piensa en los Piratas.

Y en recuperar bien a sus jugadores. “Este equipo hizo un muy buen primer semestre, Muy desgastante, 38 partidos y jugando muy seguido. Los dos rivales nos conocemos bien, veremos cuál logra ser más inteligente y se queda con el primer título del fútbol chileno”, aseguró Bovaglio.

Consciente de cómo es la profesión, tampoco se dejó mucho espacio para los festejos tras la semifinal victoriosa. “Lo disfruto en un puntito, me gustaría disfrutarlo más. Pero hay que pensar en el partido del sábado. Es un hermoso momento, la alegría del hincha contagia. Es imposible no conmoverse con algunas situacioneas que toca vivir”, afirmó el exestratego de Palestino.

Así celebró O’Higgins el paso a la final de la Copa de la Liga. (Jorge Loyola/Photosport).

Bovaglio complementó eso. “Es muy bonito lo que se ha generado, pero si no se corona todo se puede diluir. Hay que darle a la gente este premio mayor. Ojalá podamos regalárselo”, manifestó el otrora defensor de Instituto de Córdoba, donde también fue entrenador.

El rival de turno no será fácil y eso lo tiene claro el DT de O’Higgins. “Es un muy buen equipo. En Copa Libertadores fue primero en su grupo. Lo hace muy bien en el torneo local, en Copa de la Liga llegó a la final. Implementó una mixtura en la Copa Chile para llegar bien a esta instancia”, fueron los elogios para Coquimbo Unido.

Lucas Bovaglio y Hernán Caputto, los dos entrenadores que definirán al campeón de la Copa de la Liga. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Son dos equipos de propuestas distintas, pero ambos son competitivos. Los dos estuvimos a la altura a nivel internacional. Será una linda final. El hincha que siga confiando, hay una ilusión muy grande en la ciudad. Hace mucho tiempo que O’Higgins no vive esto”, apuntó Bovaglio.

Aunque también se puso un parche antes de la herida. “Pero si no toca, no tengo dudas que este equipo brindará el alma y el corazón. Nos ha tocado jugar mal, pero si hay algo que no pongo en tela de juicio es el alma para competir. Ojalá nos toque, pero será durísimo. Una final muy complicada”, cerró Bovaglio en TNT Sports.

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