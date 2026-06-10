El entrenador de O'Higgins contó su potente historia familiar y dice que ve lejana una opción en la selección. Por ahora piensa en coronar el año con un título celeste.

Lucas Bovaglio vive un año soñado al mando de O’Higgins de Rancagua. El DT y sus dirigidos están en la pelea de los tres torneos en que participan, destacando el cruce ante Boca Juniors en Copa Sudamericana.

Por eso llegó la clásica pregunta de si es un sueño dirigir a la selección chilena en caso que lo llamaran. El DT participó del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, y respondió a corazón abierto.

“Tengo sueños muchos más cortitos, mis sueños son que mi hija Pía algún día pueda caminar, con tener un mejor vínculo con mi esposa”, partió diciendo. Es que el DT tiene una potente y emotiva historia familiar.

Bovaglio se confiesa sobre su futuro

Lucas Bovaglio tiene un gran ciclo en O’Higgins, mientras su mujer y tres hijas viven en Argentina. La menor de ellas, Pía, tiene parálisis cerebral y la esposa del DT debe cuidarla 24/7 allá por temas económicos. Por eso Bovaglio confiesa sueños a corto plazo en su carrera.

Bovaglio y su familia / Foto: Lun.

“No me quita el sueño dirigir en Europa o Argentina, ganar un título con O’Higgins me gustaría. Lo de la selección lo veo tan lejano que no lo visualizo en un futuro”, admite.

Lucas Bovaglio tiene contrato hasta fin de año en Rancagua /Photosport

Finalmente, el entrenador celeste explicó que no es casualidad el bueno año de los chilenos a nivel internacional. Ahí apuntó a “la cantidad de minutos que van sumando los jugadores, hacemos la comparación con la campaña anterior y es abismal”.

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“Competir mucho ha ayudado al fútbol chileno. No sólo lo de O’Higgins ha sido bueno, también lo de Católica, Coquimbo Unido, de Audax. Yo quiero que esto se repita el año que viene, el otro, me gustaría que se haga en el tiempo. Ojalá que esa sea la fórmula”, cerró.