El DT de los Cementeros lanzó una frase llamativa con la que reflejó su confianza en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le devuelva las seis unidades que le quitaron al club por la irregularidad inscripción de un futbolista.

Unión La Calera debe afinar detalles para disputar la fecha 15 de la Liga de Primera 2026 frente a la U de Chile. Y lo hace con la convicción de que una drástica sanción que recibieron los Cementeros quedará sin validez gracias al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El cuadro adiestrado por Martín Cicotello perdió seis puntos que había ganado en la cancha a raíz de la inscripción irregular del argentino Axel Encinas y el uso de seis extranjeros al mismo tiempo en la cancha. Eso ocurrió en los triunfos ante Everton de Viña del Mar y frente a Cobresal.

“Nosotros intentamos poder hacernos cargo de lo que nos toca, que es el día a día con los muchachos y preparar los partidos. Por lo administrativo y los puntos, nosotros creemos y somos optimistas que van a volver”, apuntó el trasandino Cicotello, quien fue ayudante de Frank Kudelka en el Romántico Viajero.

Axel Encinas, el jugador de la discordia que provocó la resta de puntos. (Andrés Piña/Photosport).

Vale decir, el trasandino piensa que el TAS restituirá las seis unidades que tienen al cuadro rojo peleando en la parte baja de la tabla. “No hubo intención de sacar ventaja de parte de la dirigencia. Hay una interpretación diferente de una norma con ambigüedad”, expuso Cicotello, quien vive su segundo ciclo como DT de los Cementeros.

Martín Cicotello da indicaciones en Unión La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

“La parte mental, tengo que decirlo y no porque estoy al lado de un jugador, los chicos supieron valorar los objetivos a corto plazo y saben trabajar por un resultado. No me ha costado mucho poder focalizarlos en eso”, apuntó también el estratego del último rival azul en la primera rueda.

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DT de La Calera palpita duelo vs U de Chile: “Necesitamos más regularidad”

Unión La Calera espera recibir los seis puntos que le quitaron y su entrenador lo dejó en evidencia en la antesala de enfrentar a la U de Chile. También marcó los objetivos que tiene su equipo para afrontar la recta final de la Liga de Primera 2026.

“Necesitamos mayor regularidad en los resultados. Merecimos obtener mas puntos, pero esto es por goles y la tabla de merecimientos no coincide con lo que uno tiene”, apuntó Cicotello, consciente de que es preciso mejorar la cosecha en el segundo semestre.

Martín Cicotello junto a Kevin Méndez, jugador uruguayo clave en Unión La Calera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Aunque tiene motivos para confiar que así será. “Tengo un grupo convencido de poder lograrlo”, sentenció Cicotello, quien compareció en una rueda de prensa conjunta con Fernando Gago y Nicolás Ramírez, director técnico y defensor central de Universidad de Chile, respectivamente.

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¿Cuándo juega La Calera vs el Bulla en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026?

Unión La Calera recibirá a Universidad de Chile en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026. El partido se disputará el domingo 14 de junio a contar de las 15 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. Y el árbitro será Franco Jiménez.

Así va La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

A falta de la resolución del TAS, Unión La Calera es colista en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.