Cuando Frank Darío Kudelka fue el DT de la U de Chile, este entrenador argentino trabajó como uno de sus ayudantes. Eso fue entre mayo de 2018 y marzo de 2019. Hoy, casi siete años tras el arribo al Centro Deportivo Azul, el trasandino comanda su segundo ciclo en Unión La Calera.

Todas las referencias son para Martín Cicotello, un DT de 44 años que celebró una importante victoria con los Cementeros. El único gol del partido ante Everton lo anotó Martín Hiriart, un atacante que está a préstamo en el cuadro rojo desde la Universidad Católica.

Pero la figura del cuadro calerano fue un jugador que Cicotello conoció en su estadía en el Romántico Viajero. De hecho, alcanzó a disputar un partido bajo la tutela de Kudelka. Las alusiones son para Camilo Moya, un volante de contención formado en el semillero azul.

Martín Cicotello en una de las prácticas del staff liderado por Kudelka en la U. (Andres Pina/Photosport).

Moya fue condecorado como el Jugador Experto Easy de la victoria ante los Ruleteros. Y recibió las felicitaciones de su DT. “Me tocó compartir en la U. Era juvenil y venía con nosotros a entrenar. Se veía que iba a destacar”, manifestó Cicotello en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

Camilo Moya por la Universidad de Chile durante la segunda parte de 2019. (Ramon Monroy/Photosport).

“Estoy muy contento de su presente. Ojalá pueda tener una carrera fructífera. Aparte de todo, es una excelente persona”, aseguró el DT trasandino sobre el mediocampista, quien también registra pasos por San Luis de Quillota y O’Higgins de Rancagua.

Por supuesto, Camilo Moya también habló de su nivel. “Las sensaciones son de felicidad. Veníamos de una racha muy mala y poder consagrarnos con un triunfo antes del receso me pone contento. Nunca dejamos de luchar, hubo partidos en que merecimos un puntito o tres puntos y no se nos daban”, expuso el jugador.

Martín Cicotello es el DT de Camilo Moya en Unión La Calera, aunque desde la U de Chile que sabía de sus condiciones futbolísticas. En el inicio de su ciclo como reemplazante de Walter Lemma, confió en él. “Es un nuevo proceso con mucha energía, muchas ganas de afrontarlo”, dijo el volante.

Camilo Moya escucha atento las instrucciones de Martín Cicotello. (Andres Pina/Photosport).

“Este es el primero de muchos pasos para lo que queremos, estar en puestos de copa. Creo que necesitábamos este triunfo para mirar hacia arriba. Nos alejamos un poco de abajo y pensamos en puestos de copa. Es lo que quiere el equipo y lo que se merece esta institución”, marcó Moya.

Camilo Moya en acción ante Everton. (Andres Pina/Photosport).

También dejó un mensaje de gratitud a la hinchada. “Quedan siete partidos y serán afrontados como una final. Le agradezco a la gente. Cuando uno se siente cómodo en un lugar se dan las cosas más fácil, el rendimiento va subiendo. Me siento con mucha confianza, muy bien físicamente. La gente nos sigue apoyando a pesar de la mala racha que tuvimos. Estuvieron siempre ahí”, sentenció Moya. Y Unión La Calera comienza a levantar la cabeza…

