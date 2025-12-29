La U de Chile comienza a tener mucho movimiento en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026. El Romántico Viajero anunció este lunes la llegada de Francisco Meneghini como su nuevo técnico, quien llega con una importante tarea.

Una de las primeras labores de Paqui al mando del elenco estudiantil será definir el futuro de los jugadores que están a préstamo. Uno de ellos es Julián Alfaro, quien llegó como refuerzo a comienzos del 2025 pero salió a préstamo a mitad de año rumbo a Everton.

Si bien no brilló, en los Ruleteros quedaron con buenas sensaciones. Eso sí, siempre y cuando el entrenador dé el visto bueno si es que no quiere tenerlo en sus filas. Pero está la opción de que sí, lo que deja instalada la duda.

Entre la U y Everton: el dilema de Julián Alfaro para el 2026

El futuro de Julián Alfaro es todo un misterio. Tras terminar su préstamo en Everton, el mediocampista regresa a Universidad de Chile para ver qué es lo que le deparará el 2026.

Julián Alfaro terminó su préstamo en Everton y vuelve a la U a definir su futuro. Foto: Photosport.

El ex Magallanes llegó de la mano de Gustavo Álvarez pero nunca pudo afirmarse como titular. Si bien en los Ruleteros sumó minutos, tampoco logró mostrar su mejor versión y en el CDA deben definir qué harán con él.

Francisco Meneghini lo espera para el inicio de la pretemporada, donde verá si es que le da una oportunidad. Esto es seguido de cerca por Everton, donde quieren conseguir una extensión del préstamo.

Así por lo menos lo dio a entender La Estrella de Valparaíso en las últimas horas. “Cuentan desde la interna de la escuadra oro y cielo, fue el técnico Javier Torrente quien pidió expresamente el retorno del jugador al plantel“.

Quedará esperar para ver cuáles son los planes que tiene Francisco Meneghini para el jugador. En 2025 se quedó sin espacio en el equipo, pero con un nuevo cuerpo técnico se le puede abrir una posibilidad para demostrar que puede ser aporte.

Julián Alfaro espera por las decisiones que tomen en la U para saber lo que pasará con su futuro. El Romántico Viajero debe definir si pelea por recuperarlo o si lo vuelve a mandar a préstamo para no arriesgarse.

¿Cuáles fueron los números de Julián Alfaro en 2025?

Julián Alfaro cerró la temporada 2025 disputando un total de 17 partidos oficiales con las camisetas de la U y Everton. En ellos aportó con 2 goles y 1 asistencia en los 830 minutos que acumuló dentro de la cancha.