Después de semanas de rumores y de una negociación que estaba a la espera de otra movida, la U de Chile tiene entrenador para la temporada 2026. Este lunes el Romántico Viajero anunció el arribo de Francisco Meneghini a la banca para un año donde quieren pelearlo todo.

El elenco estudiantil pasó los últimos días buscando la salida de Gustavo Álvarez. Con ese acuerdo ya listo, el club comenzó de lleno a afinar detalles para la llegada de Paqui, quien deja atrás su paso por O’Higgins para volver al Centro Deportivo Azul.

Y es que más allá de que ahora sea el entrenador, para el argentino de 37 años el CDA no es nuevo. Tanto en los procesos de Jorge Sampaoli como el de Sebastián Beccacece fue parte del plantel del Bulla, al que ahora retorna con las riendas en sus manos.

Francisco Meneghini ya es técnico de la U para el 2026

La U tiene al reemplazante de Gustavo Álvarez para la temporada 2026. Francisco Meneghini se transformó en el nuevo técnico del Bulla con un contrato por un año y una posible extensión si se cumplen los objetivos.

Francisco Meneghini se transformó este lunes en el nuevo técnico de la U. Foto: U. de Chile.

El elenco estudiantil confirmó la noticia a través de un comunicado. “Con entusiasmo anunciamos que la campaña 2026 del Romántico Viajero será liderada por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien previamente fue aprobado de manera unánime por el directorio y, con el acuerdo ya firmado, se convierte oficialmente en el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo masculino“, señalaron.

En la U aprovecharon también para destacar el estilo que tienen los equipos de Paqui. “Con un juego sólido en ambos sectores del campo y que se caracterizó por una propuesta que combina presión alta y gran intensidad, la propuesta de Meneghini coincide con el sello que caracteriza a nuestro plantel y que busca un rol protagonista en todas las competencias“.

“Además, su amplio conocimiento del medio nacional le proporciona una sólida experiencia para competir en las mejores condiciones posibles desde un principio“, complementaron..

Ante de finalizar, la U también destacó que el DT ya conoce al club y sus instalaciones. “Si bien hoy unimos nuestros caminos profesionales con Meneghini para dirigir al Primer Equipo masculino, el entrenador ya conoce nuestra institución al haber trabajado como analista junto al exitoso cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en 2011 y con Sebastián Beccacece como ayudante técnico en 2016“.

Con esto, el elenco estudiantil cierra la negociación más importante hasta ahora y se enfoca de lleno en los refuerzos. El DT ya dio el visto bueno a algunas renovaciones y el arribo de Eduardo Vargas, aunque puede obligar a cambiar algunos planes que ya parecían listos.

Francisco Meneghini firma su vínculo y asume la banca de la U de cara a un 2026 lleno de desafíos entre Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y Copa Sudamericana. El Bulla tendrá la misión de mantener los dos buenos últimos años que hizo con Gustavo Álvarez y así no volver a sufrir como le pasó tiempo atrás.

¿Cuáles fueron los números de Francisco Meneghini en O’Higgins en 2025?

Francisco Meneghini es ahora sí el nuevo técnico de la U luego de haber dirigido un total de 36 partidos oficiales con O’Higgins en 2025. En ellos consiguió 17 triunfos, 11 empates y 8 derrotas, con 49 goles a favor y 40 en contra.

