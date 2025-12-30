La U de Chile comienza a armarse para la temporada 2026 y está cerca de dar uno de los grandes golpes del mercado de fichajes. El Romántico Viajero está buscando un 9 y, además de Eduardo Vargas, tiene a Juan Martín Lucero en la mira.

El ex atacante de Colo Colo, que descendiera con Fortaleza en Brasil, puede vestir la camiseta del Bulla el año que viene. Aunque con una negociación compleja aún por hacer con su equipo, se anticipa y trabaja en un plan B.

Luego de confirmar el arribo de Francisco Meneghini a la banca, el elenco estudiantil se mete de lleno en el mercado. Para el puesto de centrodelantero maneja algunas alternativas, pero con una que se adelanta a todas las demás.

La U vuelve a poner sus ojos en Octavio Rivero si se cae Juan Martín Lucero

El nombre de Octavio Rivero una vez más se está escuchando en la U. El delantero uruguayo es el gran tapado que tienen en el Romántico Viajero si es que no logran llegar a acuerdo con Juan Martín Lucero.

Octavio Rivero sigue en los planes de la U. Foto: Barcelona/RedGol.

Este martes en Los Tenores de Radio ADN el periodista Álvaro Choupay reveló que en las oficinas del CDA hay una carpeta con delanteros como alternativas al Gato. Cinco son las alternativas, con el artillero del Fortaleza en el primer lugar de la lista.

Octavio Rivero asoma también en ese documento en un interés que no es nuevo. En los dos años que estuvo en la banca, Gustavo Álvarez intentó traerlo a la U pero no tuvo éxito. Eso sí, los contactos quedaron guardados para el futuro.

El tiempo pasó y el goleador uruguayo terminó la temporada con muchos problemas en el Barcelona de Guayaquil. Más allá de los goles, es la situación que se vive en el club, con un compañero asesinado a balazos, la que lo inquieta.

Quedará esperar para ver si es que el elenco estudiantil logra un acuerdo con Juan Martín Lucero. De no ser así, el ex Colo Colo estará atento para escuchar una oferta.

Octavio Rivero se transforma en el tapado de la U para reforzar su delantera. El Romántico Viajero tiene como prioridad reforzar ese puesto y tratará de llegar a un acuerdo lo antes posible para enfocarse en lo que será la temporada 2026.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero en 2025?

Octavio Rivero cerró la temporada 2025 y está en la mira de la U luego de haber disputado 38 partidos oficiales en total con el Barcelona de Guayaquil. En ellos anotó 14 goles y no tuvo asistencias en los 2.842 minutos que estuvo dentro de la cancha.