Juan Martín Lucero es el gran objetivo de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, incluso por encima de Eduardo Vargas. Si bien los azules ya iniciaron negociaciones por el “Gato”, la tarea no será sencilla, ya que, además del interés del propio jugador, Fortaleza busca recuperar parte de la inversión realizada.

En ese contexto, el medio brasileño RTI Esporte publicó una nota sobre las distintas negociaciones que enfrenta actualmente Lucero, sorprendiendo con un nuevo actor en escena. A los intereses ya conocidos de la U, Coritiba y Mirassol, ambos de Brasil, se suma ahora Minnesota United de la MLS.

ver también Ojo la U: Desde Brasil revelan el principal problema en la negociación por Juan Martín Lucero

El citado medio tituló: “Coritiba, Minnesota United y Universidad de Chile disputan el fichaje de Juan Lucero de Fortaleza; entiende los escenarios”, detallando las diferentes ofertas recibidas por el delantero argentino y posicionando al conjunto estadounidense como uno de los principales favoritos en la carrera por su fichaje.

Según la publicación, mientras Coritiba busca un préstamo gratuito con una opción de compra cercana al millón de dólares y Universidad de Chile pretende fichar al trasandino sin costo de transferencia, apostando a una eventual rescisión amistosa de su contrato con Fortaleza.

En paralelo, el medio añade que el elenco de la MLS “ha ingresado al mercado con un modelo financiero más equilibrado”, señalando que estaría dispuesto a pagar un préstamo de US$500.000, además de incluir una opción de compra fijada en el mismo monto. Una fórmula que en Fortaleza verían con mejores ojos en comparación con las otras propuestas recibidas.

Lucero es pretendido desde Brasil y la MLS, además de Universidad de Chile. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el “Gato” tiene contrato vigente con el cuadro brasileño hasta diciembre de 2027, por lo que Universidad de Chile deberá necesariamente negociar con la dirigencia del “Leão” para concretar su eventual llegada.

Los números de Juan Martín Lucero en 2025

Durante la última temporada, el delantero argentino disputó un total de 51 partidos, en los que anotó 11 goles y entregó una asistencia.