Eduardo Vargas le marcó a Colo Colo con Audax Italiano en la última fecha de la Liga de Primera y en plena cancha del Monumental mostró su tatuaje de Universidad de Chile, lo que llenó de orgullo a los hinchas azules.

Turbo Man terminó su contrato con el cuadro audino y todos pensaban que iba a llegar de inmediato a la U, incluso en las redes sociales del elenco laico le han hecho guiños al delantero, pero aún no se materializa el fichaje.

Todo apunta a que Vargas va a volver a la U, sin embargo, el periodista Cristián Caamaño pone la alerta y señala que la operación tiene cierto margen de quedar trunca.

¿Se cae el fichaje de Eduardo Vargas a la U?

El comunicador contó en radio Agricultura que el acuerdo de Azul Azul con Eduardo Vargas está y no se explica la razón para la tardanza en la contratación.

“Lo cómico es que el acuerdo está, yo se lo mostré al Pato (Patricio Yáñez), le mostré la prueba tácita de que el acuerdo está, pero eso fue hace una semana. Qué está pasando, por qué dilatan tanto”, dijo el comentarista.

“Yo creo que más allá del acuerdo, la U quiere asegurar a los delanteros titulares… Quiere asegurar primero a un Lucero o a otro delantero que esté, porque de lo contrario no puedo entender lo que está pasando”, agregó.

Por último, Cristián Caamaño se lanzó con todo: “Vargas no es prioridad. Es un jugador libre, de 36 años, que te muestra el tatuaje y ya llegaste a un acuerdo. Queda la impresión de que no es prioridad hoy en día y que la prioridad para la zona de ataque son otros jugadores. Las señales que dan es que no es la prioridad”.

La situación de Eduardo Vargas con la U no es clara, todo apunta a que sí jugará en el cuadro estudiantil, pero una vez más se está dilatando su regreso al CDA.

